Овсянка для сердца: как такой завтрак влияет на уровень холестерина и давление

Овсянку часто называют одним из самых полезных вариантов завтрака для поддержания здоровья сердца. Она содержит растворимую клетчатку, которая может помогать контролировать уровень холестерина и дольше сохранять чувство сытости.

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В то же время польза этого блюда зависит от его состава, ведь избыток сахара, соли или насыщенных жиров может иметь обратный эффект. Эксперты объяснили eatthis.com, как правильно есть овсянку, чтобы извлечь из неё максимальную пользу для сердечно-сосудистой системы.

Помогает контролировать холестерин

По словам диетолога Эмми Гудсон, овсянка – хороший выбор для здоровья сердца благодаря растворимой клетчатке.

"Растворимая клетчатка может помочь снизить общий уровень холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП. Это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний", – добавляет она.

Надолго обеспечивает чувство сытости

Клетчатка в овсянке не только поддерживает нормальный уровень холестерина, но и помогает дольше не чувствовать голода. Это может быть полезно для контроля массы тела, а здоровый вес является одним из факторов поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

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Диетолог Джейми Фейт подчеркивает, что клетчатка способствует ощущению сытости, поэтому овсянка может быть частью рациона людей, стремящихся контролировать вес.

Важно следить за количеством сахара

Не каждая овсянка одинаково полезна. Специалисты советуют с осторожностью относиться к сладким готовым вариантам, ведь они могут содержать значительное количество добавленного сахара.

"Избыток сахара может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", – объясняет диетолог Сара Шлихтер.

Если регулярно превращать овсянку в сладкий десерт, добавляя много сахара, сиропа, масла или других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, её питательные преимущества могут существенно уменьшиться.

Избыток соли тоже нежелателен

Некоторые быстрорастворимые виды овсянки могут содержать немало натрия. Его избыток в рационе нежелателен для сердца, особенно если человек регулярно употребляет много соленых продуктов.

Поэтому диетологи советуют чаще выбирать обычные овсяные хлопья и самостоятельно контролировать состав готового блюда.

Овсянка содержит важные питательные вещества

Цельный овес является источником не только клетчатки, но и ряда других полезных веществ. В частности, он содержит магний, калий, витамин Е и антиоксиданты.

По словам диетолога Талии Сегал Фидлер, овсянка без добавления сахара может положительно влиять на уровень холестерина и сахара в крови, а также помогать поддерживать здоровый вес.

Чтобы сделать завтрак более питательным, в овсянку можно добавить ягоды, орехи, семена и специи. Например, сочетание черники, грецких орехов, семян чиа и корицы увеличивает разнообразие питательных веществ в блюде.

Наибольшую пользу для сердца можно получить от простой овсянки из цельного зерна без большого количества добавленного сахара и соли. Содержащаяся в ней клетчатка помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и ощущение сытости, а магний, калий и антиоксиданты дополняют питательную ценность блюда. В то же время избыток сахара, соли и насыщенных жиров в добавках может нивелировать часть преимуществ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как увеличить пользу овсянки.

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