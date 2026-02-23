Овсянка, которая вредит фигуре: неочевидные ошибки во время 'здорового' завтрака

Овсянка давно считается символом правильного и сбалансированного завтрака. Ее часто рекомендуют тем, кто стремится похудеть или поддерживать здоровый вес.

Однако даже полезный продукт может потерять свои преимущества из-за неправильных пищевых привычек. Диетолог Кортни Д'Анджело объясняет eatthis.com, какие ошибки при приготовлении и употреблении овсянки могут помешать достичь желаемого результата.

Употреблять овсянку без дополнений

Несмотря на то что овсянка является сложным углеводом с высоким содержанием клетчатки, сама по себе она не обеспечивает полноценного баланса питательных веществ. В ней немного белка и жира, поэтому сытость может быть непродолжительной.

"Овсянка низкокалорийная и содержит мало или вообще не содержит белка или жира, поэтому, скорее всего, вы снова почувствуете голод вскоре после того, как ее съедите, что может привести к тому, что вы позже потянетесь к нездоровым перекусам", – отмечает Д'Анджело.

Диетолог советует обязательно добавлять в блюда источники белка и дополнительной клетчатки. Это поможет дольше оставаться сытыми и избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови.

Избыток сахара

Мед, кленовый сироп или коричневый сахар делают вкус овсянки ярче, но в то же время существенно повышают ее калорийность.

"Добавление сахара в овсянку может повысить уровень сахара в крови, а это значит, что ваш организм начнет потреблять больше сахара в течение дня", – объясняет Д'Анджело.

Вместо этого она рекомендует выбирать свежие ягоды: они содержат природные сахара и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье.

Слишком много топингов

Овсянка удобна тем, что к ней можно добавлять фрукты, орехи, семена или ореховые пасты. Однако даже полезные ингредиенты в чрезмерном количестве увеличивают энергетическую ценность блюда.

"Слишком большое количество начинок может увеличить общее количество калорий, поэтому выбирайте только те, которые, как доказано, помогают похудеть, такие как белок, фрукты и клетчатка", – подчеркивает диетолог.

Недостаток белка в рационе

Еще одна распространенная ошибка – недостаточное потребление белка во время завтрака. По словам Д'Анджело, именно белок играет ключевую роль в контроле аппетита.

"Увеличение потребления белка является ключевым, если вы пытаетесь похудеть, поскольку белок помогает снизить уровень гормона голода и повышает уровень нескольких гормонов сытости, что приводит к более длительному ощущению сытости и значительному уменьшению чувства голода", – отмечает она.

Чтобы сделать завтрак более питательным, можно добавить к овсянке орехи, протеиновый порошок или подать ее вместе с яйцами или индюшачьей колбасой.

Итак, сама по себе овсянка остается простым и полезным вариантом для начала дня, особенно если вы хотите снизить вес. Главное – избегать избытка сахара, контролировать количество добавок и позаботиться о достаточной доле белка. Тогда этот завтрак действительно будет работать в вашу пользу, а не против ваших целей.

