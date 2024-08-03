С чем категорически нельзя совмещать овсяные хлопья: советы диетологов

Овсянка – это один из самых полезных способов начать свой день. Она богата питательными веществами, включая клетчатку и железо.

Клетчатка помогает дольше ощущать сытость и снижает уровень холестерина, а железо необходимо для роста и развития, говорят диетологи. По словам eatthis.com, овсянка отлично подходит для регулирования уровня сахара в крови и поддержания здоровья кишечника.

"Овсянка содержит растворимую клетчатку под названием бета-глюкан, которая, по данным исследований, снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, что помогает защитить от болезней сердца и диабета. Овсянка также поддерживает здоровье кишечника, предотвращая запоры и снижая риск развития рака толстой кишки при условии достаточного потребления жидкости", – добавляет диетолог Джонатан Вальдес.

Однако, не вся овсянка полезна, особенно готова. Она удобна в использовании, быстро готовится, но важно выбирать высококачественную фасованную овсянку. Диетолог Эмбер Панконин советует обращать внимание на список ингредиентов, который должен начинаться с цельнозернового овса.

Как выбрать качественные овсяные хлопья?

При выборе овсяных хлопьев самого высокого качества обратите внимание на следующее:

Первым ингредиентом должен быть овес

"Ингредиенты перечислены в порядке количества, поэтому овес должен быть на первом месте", – говорит Панконин.

Не пренебрегайте магазинными брендами

"Не бойтесь магазинных марок или общих брендов. Они могут быть дешевле и все равно содержат минимально обработанные ингредиенты, если первым является "цельнозерновой овес" или "овес"", – добавляет диетолог.

Ищите низкое содержание сахара и высокое содержание белка

"Например, вы можете увидеть надпись "низкое содержание сахара". Ищите варианты с большим количеством белка и меньшим добавлением сахара", – говорит Панконин.

Как избежать некачественной овсянки?

Чтобы избежать овсянки низкого качества, обратите внимание на следующие признаки:

Высокое содержание сахара

"Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить добавление сахара в 6% от ежедневных калорий. Для женщин это не больше 100 калорий в день или 25 грамм добавленного сахара. Для мужчин – 150 калорий или около 36 граммов", – объясняет Панконин.

Название похоже на популярные сухие завтраки.

"Эти ароматизированные овсяные хлопья могут содержать много добавленного сахара и натрия. Читайте этикетки с фактами питания для сравнения", – говорит диетолог.

Десертные вкусы

"Остерегайтесь "десертных" вкусов, таких как "рулет с корицей". Они могут содержать больше сахара. Если это снизит потребление настоящих десертов, то в умеренных количествах это приемлемо", – предостерегает Вальдес.

Органическое не значит здоровое

"Органическое не обязательно означает меньше сахара или натрия. Читайте этикетки с пищевой ценностью для сравнения", – говорит Панконин.

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