Палео-диета: список продуктов, которые следует включить в рацион
Палео-диета – это стиль питания, воспроизводящий рацион наших древних предков. Ее главная цель – возвращение к натуральной пище, которая не подвергалась промышленной обработке.
Такой подход помогает снизить потребление вредных ингредиентов и поддержать здоровье. Чтобы успешно соблюдать палео, следует четко знать, какие продукты разрешены, а каких следует избегать. Больше об этом пишет eatthis.com.
"Обработанные продукты способствуют высокому уровню сахара в крови и гормональной реакции, что стимулирует накопление жира и сжигание мышц", – объясняет диетолог Пол Клейбрук.
По словам Клейбрука, палео соответствует природному рациону, присущему человеку до появления сельского хозяйства.
Помимо обработанных пищевых продуктов палео-диета запрещает молочные продукты, зерновые, бобовые, рафинированный сахар, искусственные подсластители и некоторые растительные масла.
Мясо
Палео-диета предполагает употребление мяса, выращенного на природных пастбищах, а также дичи. Все виды мяса, включая говядину, свинину, курицу, индейку, утку, перепелку, баранину, мясо бизона, кролика или оленя, следует добавить в рацион.
Морепродукты
Морепродукты могут быть частью палео-рациона, если они не проходили обработки, например консервирование с добавлением консервантов. Выбирайте рыбу, выловленную в дикой природе, а не на фермах. Следует ограничить потребление хищных рыб, таких как акула, из-за возможного накопления тяжелых металлов.
Список палеодружеских рыб:
- лосось
- скумбрия
- тунеть
- пикша
- треска
- форель
- сельдь
- сардины
- анчоусы
- омары, моллюски, креветки
Фрукты
Палео-диета позволяет употреблять все виды фруктов, включая сухофрукты, если в них нет добавленного сахара. В идеале ищите органические варианты:
- яблоки
- цитрусовые
- ягоды
- дыни
- манго
- бананы
- абрикосы
- виноград
- помидоры
- авокадо
Овощи
В палео-диете разрешены все виды овощей, но лучше выбирать органические сорта. К одобренным овощам относятся:
- листовая зелень (кале, шпинат, руккола)
- корнеплоды (свекла, морковь, пастернак)
- клубни (сладкий картофель)
- крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста)
- другие (перец, лук, чеснок)
Яйца
Яйца являются основным продуктом в палео-диете благодаря высококачественному белку и полезным микроэлементам. Лучше выбирать органические яйца от кур, выращиваемых на природном выгуле.
Орехи и семена
Все виды орехов и семян разрешены, если в них нет добавленного сахара или растительного масла. К таким относятся:
- миндаль
- грецкие орехи
- семена льна, кунжута, тыквы, подсолнечника
Масла и жиры
Для приготовления пищи лучше использовать нерафинированные растительные масла холодного отжима. Например, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, топленое масло (гхи) и масло грецкого ореха.
Подсластители
В палео-диете рафинированный сахар и искусственные подсластители не допускаются, однако некоторые натуральные подсластители могут использоваться в умеренных количествах. Речь идет о меде, чистом кленовом сиропе, кокосовом сахаре и стевии.
Напитки
Палео-диета позволяет напитки без добавленного сахара или искусственных подсластителей:
- вода (газированная или негазированная)
- черный кофе (умеренно или без кофеина)
- несладкие травяные чаи
Зная, что именно включать в свой рацион на палео-диете, вы сможете более эффективно планировать меню и добиться своих фитнес-целей, соблюдая этот естественный способ питания.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно готовить полезные блюда.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.