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Палео-диета: список продуктов, которые следует включить в рацион

Руслана Стрелец
Новости медицины
2 минуты
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Палео-диета: список продуктов, которые следует включить в рацион

Палео-диета – это стиль питания, воспроизводящий рацион наших древних предков. Ее главная цель – возвращение к натуральной пище, которая не подвергалась промышленной обработке.

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Такой подход помогает снизить потребление вредных ингредиентов и поддержать здоровье. Чтобы успешно соблюдать палео, следует четко знать, какие продукты разрешены, а каких следует избегать. Больше об этом пишет eatthis.com.

"Обработанные продукты способствуют высокому уровню сахара в крови и гормональной реакции, что стимулирует накопление жира и сжигание мышц", – объясняет диетолог Пол Клейбрук.

По словам Клейбрука, палео соответствует природному рациону, присущему человеку до появления сельского хозяйства.

Помимо обработанных пищевых продуктов палео-диета запрещает молочные продукты, зерновые, бобовые, рафинированный сахар, искусственные подсластители и некоторые растительные масла.

Мясо

Палео-диета предполагает употребление мяса, выращенного на природных пастбищах, а также дичи. Все виды мяса, включая говядину, свинину, курицу, индейку, утку, перепелку, баранину, мясо бизона, кролика или оленя, следует добавить в рацион.

Морепродукты

Морепродукты могут быть частью палео-рациона, если они не проходили обработки, например консервирование с добавлением консервантов. Выбирайте рыбу, выловленную в дикой природе, а не на фермах. Следует ограничить потребление хищных рыб, таких как акула, из-за возможного накопления тяжелых металлов.

Список палеодружеских рыб:

  • лосось
  • скумбрия
  • тунеть
  • пикша
  • треска
  • форель
  • сельдь
  • сардины
  • анчоусы
  • омары, моллюски, креветки

Фрукты

Палео-диета позволяет употреблять все виды фруктов, включая сухофрукты, если в них нет добавленного сахара. В идеале ищите органические варианты:

  • яблоки
  • цитрусовые
  • ягоды
  • дыни
  • манго
  • бананы
  • абрикосы
  • виноград
  • помидоры
  • авокадо

Овощи

В палео-диете разрешены все виды овощей, но лучше выбирать органические сорта. К одобренным овощам относятся:

  • листовая зелень (кале, шпинат, руккола)
  • корнеплоды (свекла, морковь, пастернак)
  • клубни (сладкий картофель)
  • крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста)
  • другие (перец, лук, чеснок)

Яйца

Яйца являются основным продуктом в палео-диете благодаря высококачественному белку и полезным микроэлементам. Лучше выбирать органические яйца от кур, выращиваемых на природном выгуле.

Орехи и семена

Все виды орехов и семян разрешены, если в них нет добавленного сахара или растительного масла. К таким относятся:

  • миндаль
  • грецкие орехи
  • семена льна, кунжута, тыквы, подсолнечника

Масла и жиры

Для приготовления пищи лучше использовать нерафинированные растительные масла холодного отжима. Например, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, топленое масло (гхи) и масло грецкого ореха.

Подсластители

В палео-диете рафинированный сахар и искусственные подсластители не допускаются, однако некоторые натуральные подсластители могут использоваться в умеренных количествах. Речь идет о меде, чистом кленовом сиропе, кокосовом сахаре и стевии.

Напитки

Палео-диета позволяет напитки без добавленного сахара или искусственных подсластителей:

  • вода (газированная или негазированная)
  • черный кофе (умеренно или без кофеина)
  • несладкие травяные чаи

Зная, что именно включать в свой рацион на палео-диете, вы сможете более эффективно планировать меню и добиться своих фитнес-целей, соблюдая этот естественный способ питания.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская