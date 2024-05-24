Парные позы йоги, способствующие физической и эмоциональной гармонии
В мире йоги практика именно парной йоги занимает особое место. Благодаря совместному дыханию, синхронизированному движению и взаимной поддержке она становится гармоничным сочетанием физической активности и эмоциональной близости. News Bytes поделился позами для парной йоги.
Дыхание бабочки
Начните с того, что сядьте в позицию со скрещенными ногами, прислонившись спинами друг к другу. Когда ваш партнер отклонится назад, наклонитесь вперед и наоборот. Дышите глубоко в течение трех-пяти минут, наслаждаясь спокойствием.
Партнерский твист
Сядьте, скрестив ноги в лодыжках или голенях, спины все еще опираются друг на друга. На выдохе начните поворачиваться вправо и положите правую руку на внутреннюю сторону левого колена партнера, так же и в другую сторону. Задержитесь в такой позиции в течении трех-пяти вдохов.
Сидящая кошка
Сядьте в позицию со скрещенными ногами, приблизив колени к коленям партнера, и возьмитесь за предплечье друг друга. На вдохе отведите плечи назад и прогнитесь вперед в грудной клетке. Выдохните и начните мягко округлить спину, прижимая подбородок к груди.
Поза челнока для двоих
Сядьте лицом друг к другу на ягодицы, согните колени, расположите ноги так, чтобы ваши ступни и партнёра прикасались и сцепите руки. Глубоко вдохните, создавая напряжение в соединенных руках, а на выдохе оторвите ноги от земли, образуя вместе позу лодки. Удерживайте позу в течение 5 минут.
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