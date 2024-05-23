Патчи своими руками: омолаживаем кожу под глазами

Кожа под глазами часто страдает от стресса, недосыпания, длительного пребывания перед экраном и обычных факторов окружающей среды. Однако не всегда нужно полагаться на дорогостоящие косметические средства для решения таких проблем, как отеки, темные круги и усталость. News Bytes рассказал об омолаживающей силе патчей для глаз, сделанных своими руками из простых натуральных ингредиентов.

Огурец и алоэ вера

Начните со смешивания тонких ломтиков огурца со свежим гелем алоэ вера в миске, затем поставьте в холодильник. Возьмите несколько ватных дисков и намочите их в охлажденном средстве или вы можете обрезать их, чтобы они идеально прилегали под глазами. Прилягте и расслабьтесь на 15-20 минут, чтобы успокаивающие ингредиенты могли подействовать.

Куркума

Начните со смешивания одной столовой ложки порошка куркумы с одной столовой ложкой пахты в миске. Разрежьте ватные диски на две части и окуните их в раствор. Положите спонжи под глаза примерно на 30 минут.

Розовые патчи

Сначала смешайте половину натертого огурца с розовой водой, затем процедите сок в миску. Разрежьте ватный диск пополам и окуните его в раствор. Для дополнительного охлаждающего эффекта храните средство в холодильнике.

Зеленый чай с желатином

В миске смешайте одну столовую ложку желатинового порошка с двумя столовыми ложками зеленого чая. Добавьте к смеси несколько капель теплого кокосового масла и тщательно перемешайте. Выложите массу на пергаментную бумагу и дайте ей застыть. Когда смесь схватится, вырежьте удобную для вас форму патчей и приложите к глазам.

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