Переход на летнее время: как влияет на здоровье перевод часов

Украинцам предстоит подготовится к очередному переводу часов на летнее время. В ночь с 25 на 26 марта время переведут на час вперед.

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Медики отмечают, что для многих людей перевод часов является фактором, который может существенно повлиять на состояние здоровья. Как переход на летнее время можете сказаться на здоровье и можно ли подготовить свой организм к таким переменам, читайте в материале OBOZREVATEL.

По словам многих специалистов, для того, чтобы подготовить свой организм для перехода на летнее время и минимизировать негативное влияние следует на протяжении нескольких дней до перевода стрелок часов ложиться раньше спать.

Однако полезные рекомендации лишь минимизируют негативное влияние перевода часов и определенное влияние этого фактора человек может испытать.

Так, в течение определенного периода после перевода часов может возникать обострение хронических болезней. Особо осторожными нужно быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, специалисты наблюдали, что у людей из-за перевода времени могут чаще возникать приступы головной боли, ухудшение качества сна и нарушение биологических ритмов.

Также переход на летнее время редко может приводить и к более серьезным последствиям, таким как риск инфаркта, инсульта и даже возрастание количества дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, чтобы процесс перехода был не таким ощутимым для организма, эксперты советуют следовать нескольким советам, в частности, за несколько дней до перевода часов рекомендуют просыпаться на 20-30 минут раньше.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и у кого впервые возникла идея переводить часы.

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