'Перекус' перед тренировкой: 15-секундные трюки, меняющие жизнь

Из-за ограничения движения, многие люди имеют проблемы со здоровьем. В частности, ежедневное сидение перед экраном может повлиять на осанку и физическую форму, а также иметь серьезные последствия для здоровья в будущем.

Однако есть простой способ уменьшить вредное воздействие сидячего образа жизни — это микротренировка, которая включает умеренную нагрузку в течение дня. Как этот подход помогает активизировать тело и улучшить общее состояние без лишней нагрузки, рассказали в Eat This, Not That.

Как выполнять "перекус"

Микротренировка дает возможность выполнять короткие упражнения в течение дня, вместо длинных тренировок. Это позволяет легко разрывать сидячие периоды и активно использовать каждый день для улучшения физической формы.

Например, вы можете подниматься по лестнице, бегать вокруг дома или делать быстрые упражнения несколько раз в день. Это позволяет поддерживать активность без необходимости в сложных условиях или оборудовании, при этом приносит значительную пользу для здоровья

Подъем по лестнице в течение дня

Исследования показали, что короткие физические активности, такие как подъем по лестнице всего на 20 секунд, могут значительно улучшить физическую форму. Например, женщины, которые вели малоподвижный образ жизни, повысили свою физическую выносливость на 12% всего за 6 недель, выполняя такие короткие перерывы. Это эффективный способ добавить движение в ваш день без большой траты времени.

Интенсивность до 4 секунд

Исследования показали, что всего 4 секунды интенсивных упражнений могут улучшить сердечно-сосудистую систему и увеличить мышечную массу. В исследовании, которое проводили в Техасском университете, участники выполняли 4 секунды максимального усилия на велотренажере с большим маховиком, чередуя их с 15-30 секундами отдыха. Это доказывает, что короткие, интенсивные тренировки могут компенсировать негативные последствия сидячего образа жизни.

Улучшение метаболизма

Когда мы находимся в сидячем положении несколько часов подряд, наши мышцы не работают, а уровень метаболизма снижается. Это может привести к инсулинорезистентности, однако даже короткий 15-секундный "перекус" в час помогает повысить чувствительность к инсулину, что способствует лучшей переработке питательных веществ и улучшению метаболизма.

