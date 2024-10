Перекусы, способствующие похудению: о чем говорит наука

Хотя дисциплина во время диеты впечатляет, однако строгое ограничение калорий может затруднять поддержку метаболизма. Именно включение здоровых перекусов может помочь вам эффективнее сжигать жир и поддерживать потерю веса.

Поэтому, вместо того, чтобы выбирать вредные закуски, обратите внимание на полезные советы от Eat This, Not That. Следуйте этим полезным привычкам для скорейшего достижения своих целей в похудении.

Перекус во второй половине дня

Перекусы до обеда могут привести к большему общему потреблению пищи в течение дня, что мешает похудению. Вместо этого, старайтесь перекусывать после обеда, ведь это связано с более высоким потреблением клетчатки, фруктов и овощей. Выбирайте здоровые перекусы для поддержания баланса в рационе и сосредоточьтесь на качестве пищи, а не только на ее количестве.

Радуга в тарелке

Чтобы уменьшить риск переедания, добавте к закускам разноцветные элементы. Исследования показывают, что люди, которые едят сегментированную пищу, потребляют на 50% меньше. Вместо одноцветных закусок, таких как орехи, разнообразьте их, добавляя фрукты, овощи или полезные соусы, как хумус или гуакамоле. Это не только снизит количество калорий, но и сделает ваши закуски более аппетитными.

Белковые перекусы

Выбирайте закуски с высоким содержанием белка, ведь для их преобразования организму требуется больше энергии, что поможет вам дольше оставаться сытыми. Сосредоточьтесь на таких продуктах, как греческий йогурт, чтобы контролировать аппетит и сохранять энергию в течение дня.

Избегать больших упаковок

Исследования показали, что потребители часто употребляют больше, когда едят из больших бутылок или пакетов. Чтобы контролировать размер порций, старайтесь покупать меньшие упаковки, чтобы избежать переедания.

Смените руку

Попробуйте есть не главной рукой, чтобы уменьшить количество перекусов. Это заставит вас сосредоточиться на том, что вы едите, что может помочь уменьшить потребление пищи.

Маленькая миска

Выбирайте меньшие тарелки или миски, которые помогают контролировать порции. Исследования показывают, что люди с большими тарелками потребляют на 16% больше еды и недооценивают свою порцию на 7%.

Не верить "низкокалорийным" предложениям

Не всегда продукты с маркировкой "с низким содержанием жира" автоматически полезны. Часто это побуждает людей потреблять их в больших количествах. Поэтому, всегда контролируйте порции, даже если продукт кажется здоровым.

