Перепрограммируйте свой ум: 7 путей к стройному телу

Хотя мозг составляет всего 2 процента массы тела, он потребляет 20 процентов энергии в состоянии покоя – это количество калорий, необходимых нашему телу для выживания. Эксперты по питанию обычно советуют уменьшить количество пищи и увеличить физическую активность для похудения (и это правильный совет), однако важный аспект часто остается без внимания: похудение начинается в голове.

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Перепрограммировав свои мысли, вы сможете контролировать аппетит, обмен веществ, пищеварение и даже свой вес. Поэтому забывайте о суровых соковых диетах и не переживайте из-за пропущенной тренировки – используйте эти 7 методов от eatthis.com для достижения стройности.

Представляйте свои неудачи

Представьте себя в будущем: вы сидите на диете уже 20 лет, но все равно набрали вес. Ваше здоровье под угрозой, и вам трудно противостоять соблазну пищи. Парадоксально, но именно такие "негативные фантазии" могут стать мощной мотивацией для похудения. Исследование, опубликованное в Cognitive Therapy & Research, выявило, что женщины с ожирением, имевшие оптимистичные представления о своем похудении (например, как они кичатся стройной фигурой перед друзьями), потеряли на 10 кг меньше веса, чем те, кто имел отрицательные мысли. Исследователи предполагают, что негативные представления помогают лучше подготовиться к трудностям и соблазнам на пути к цели. Визуализируйте выгоды, но не забывайте о реальных вызовах.

Питайтесь осознанно

Анализ нескольких исследований осознанного питания, опубликованных в American Journal of Clinical Nutrition, показал, что те, кто хорошо помнит свою последнюю сытную трапезу, склонны меньше есть во время следующего приема пищи. Запись или рисование того, что вы ели, а также сохранение оберток от еды – все это полезные методы для поддержания контроля веса.

Тренируйтесь эффективнее

Исследование в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise показало, что велосипедисты, использовавшие положительные аффирмации (вслух или о себе), могли педалировать дольше и легче по сравнению с теми, кто не использовал такую технику. Это доказывает, что мотивационный саморазговор может значительно увеличить выносливость. Таким образом, тренировка действительно начинается с ваших мыслей!

Фантазируйте о еде

Мечты о любимой пище во время диеты – это нормально. Более того, недавнее исследование показало, что представление о том, что вы съели целую пачку любимых конфет перед тем, как реально отведать, может снизить количество потребленной пищи. В исследовании участников попросили представить, что они съели 3 или 30 конфет M&M, а затем позволили попробовать настоящие конфеты. Удивительно, но те, кто вообразил, что съели 30 конфет, съели их меньше. Это свидетельствует о том, что представление о процессе потребления может снизить аппетит.

Считайте свои действия активными

Даже повседневные задачи, такие как мытье посуды или покупка продуктов, могут быть физической активностью, если правильно настроить свое восприятие. Исследование, опубликованное в Association for Psychological Science, показало, что горничные, считавшие свою работу физической активностью, начали терять вес даже без изменений в рационе или режиме тренировок. Через месяц они похудели в среднем на 1 кг, а их артериальное давление улучшилось. Этот эффект объясняется увеличением самосознания и вовлечённости.

Верьте в индульгенцию

Этикетки на продуктах могут влиять на обмен веществ. Исследование, опубликованное в Health Psychology, показало, что участники, верившие, что пьющие высококалорийный молочный коктейль, имели большее снижение уровня грелина – гормона, отвечающего за голод, – чем те, кто пил ту же смесь, но считал ее низкокалорийной . Следовательно, ваше отношение к пище может влиять на метаболизм больше, чем сами калории.

Тренируйтесь воображением

Исследование, опубликованное в Neuropsychologia, показало, что представление об интенсивной тренировке может увеличить мышечную силу. Участники, 15 минут в день "представлявшие" себе, выполняющие тяжелые упражнения, почувствовали увеличение силы бицепсов на 13,5%. Еще одно исследование показало, что мужчины-спортсмены, выполнявшие воображаемые тренировки, увеличивали силу мышц на 24%, что лишь немного отставало от результатов тренировавшихся физически.

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