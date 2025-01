Перерыв на еду за рабочим столом: особенности для физического и психологического здоровья

Во время работы за столом особенно важно находить время для обеда. В частности, выделяйте 15-20 минут для осознанного и медленного приема пищи, оставляя время на отдых и переваривание.

Видео дня

Однако, если у вас есть в запасе час, выделите дополнительные 30 минут для прогулки или медитации, поскольку это поможет поддержать ваше здоровье и отличное самочувствие. Как оставаться продуктивными на работе и как организовать полезный перерыв на обед, рассказали в Eat This, Not That.

Ощущение недовольства

Когда мы едим за рабочим столом, мы часто отвлекаемся на другие дела, что затрудняет восприятие сигналов сытости. Это может привести к тому, что мы едим быстрее и переедаем, потому что не замечаем, когда насыщаемся. Кроме того, мы не сосредотачиваемся на еде, из-за чего можем не достичь полного ощущения сытости, что оставляет нас неудовлетворенными и пустыми.

А потому, не следует забывать о важности замедленного и внимательного приема пищи. Лучше всего сделать паузу, отложить работу и по-настоящему насладиться едой. Это позволит лучше почувствовать свою сытость и получить больше удовольствия от каждого кусочка.

Отсутствие движений и активности

Когда мы работаем дома, обед может стать единственным моментом, когда мы отрываемся от рабочего места. Хотя это может показаться мелочью, однако даже несколько дополнительных шагов до кухни и обратно могут положительно повлиять на здоровье. Поэтому старайтесь чаще двигаться в течение дня — это поможет поддерживать активность и сохранять энергию.

Желание съесть лишнего и вредного

Если вы всегда спешите, вероятно, у вас не найдется времени на приготовление питательной пищи. Это может привести к выбору нездоровых замороженных блюд или фастфуда. Тем не менее вы можете заранее выбрать быстрые, но полезные блюда.

Например, нарежьте свежие овощи, такие как болгарский перец и сельдерей, и добавьте к ним хумус. Или сделайте бутерброд с ореховым маслом, цельнозерновым хлебом и фруктовым соусом с низким содержанием сахара. Так вы сэкономите время, не жертвуя пищевой ценностью.

Высокий уровень стресса

Перерывы на еду помогают не только сосредоточиться на приеме пищи, но и снять стресс от работы. Помните, что продолжение работы без перерывов может ухудшить ваше эмоциональное состояние, которое влияет на ваше здоровье. Поэтому, без отвлечений выделите время на еду, встаньте и двигайтесь. Это позволит снизить стресс и восстановить энергию для дальнейшей работы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какими напитками не следует запивать лекарства.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.