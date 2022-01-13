Слушайте, меня очень порадовала одна из последних медицинских новостей. Американцы произвели успешную пересадку сердца от свиньи – человеку. Сейчас пациент сам дышит, но еще несколько недель будет подключен к системам жизнеобеспечения.

Далее текст на языке оригинала

Пацієнта звати Девід Бенннетт. Йому 57 років і він погодився на операцію, знаючи, що це експеримент і жодних гарантій йому дати не можуть. І він став першим, кому зробили ксенотрансплантацію генетично модифікованого серця. 7 січня 2022 року Девід отримав серце свині з відредагованим геномом. Це сталося в Медичному центрі Університету Мериленду в Балтиморі. Керував операцією кардіоторакальний хірург Бартлі Гріффіт.

Видео дня

Найбільша проблема з трансплантацією серця, що на всіх потребуючих сердець не вистачає. В Сполучених Штатах, до прикладу, черга на трансплантацію серця біля 100 000 людей. Приблизно 6 тисяч із них не дочекаються, вмруть. І от з такою новиною з’явилась надія.

Чоловік однієї моєї знайомої кілька років тому проходив медичну практику в канадському Едмонті в дитячій кардіохірургії. Він розповідав, що кожного разу, коли вмирає дитина, у іншої дитини з’являється шанс на життя. За донорськими органами літають на літаках – Канада велика, а рахунок іде іноді на хвилини. Як тільки поступає повідомлення про те, що органи доступні, лікарі злітаються зі спеціальними валізами для забору органів. Хтось забирає серце, хтось легені… Все реально робиться бігом.

І так, існує спеціальна процедура, має бути прижиттєва згода пацієнта або його родичів, ніхто і нікого не прирізує спеціально на операційному столі.

А от пересадка органів тварин – давня мрія медиків. Людських органів на всіх не вистачає. Спроби були, але такі органи відторгалися.

В Україні, нарешті, було ухвалено закон 9461-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Верховна Рада ухвалила закон про посмертне донорство в травні 2018 року. Документ набрав чинності 1 січня 2019 року. Але частину норм нового закону, як виявилося, неможливо реалізувати через відсутність належної інформаційної системи трансплантації (реєстру донорів і реципієнтів) та неготовність трансплант-координаторів. Тому довелось вносити зміни.

За даними МОЗ, щороку українські лікарі виконували близько 200 операцій з трансплантації. Це – мізер. Минулого року таких операцій було проведено всього 300. Динаміки майже немає.

В Україні діють 26 центрів трансплантації. Всі витрати на операції повністю покриваються коштами Державного бюджету.

З початку 2021 року запрацював ЄДІСТ (єдина державна інформаційна система з трансплантації), в якій формується пара донор-пацієнт. Зараз там зареєстровано трохи більше тисячі людей.

Для України тема донорства органів і тканин дуже важлива Але про неї говорять мало. Звідси купа страхів і небажання давати згоду на посмертне донорство. І практично відсутні інформаційні кампанії з популяризації донорства.

У додатку "Дія", повідомляється, з’явився новий розділ, де кожний із нас може залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Я планую цим скористатися. Обов'язково.

А ви як ставититесь до посмертного донорства?

На фото Медичного центру Університету Мериленду: хірург і пацієнт через 3 дні після операції з трансплантації серця генномодифікованої свині.