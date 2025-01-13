Пища, которая помешает достичь кульминации: 14 продуктов, снижающих сексуальную энергию

Несмотря на большое количество советов по технике и секретам для улучшения сексуальной жизни, важную роль в достижении оргазма играет то, что мы потребляем. Существует множество продуктов, которые могут не только снизить сексуальное влечение, но и нарушить гормональный баланс, что приводит к проблемам с интимной жизнью.

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Иногда даже самые здоровые на первый взгляд блюда могут нанести ущерб вашей сексуальной энергии. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые следует ограничить, чтобы не испортить свои моменты.

Эдамаме (соевые бобы)

Эти вкусные бобы, хотя и являются отличным источником белка и витаминов, могут негативно повлиять на ваше сексуальное здоровье, если их употреблять в чрезмерных количествах. Соевый белок способен снижать уровень тестостерона и сперматозоидов, что приводит к снижению сексуального влечения у мужчин и женщин. Исследование в Journal of Nutrition показало, что высокий уровень сои у женщин может нарушить функцию яичников, а даже небольшое количество сои способно снизить количество сперматозоидов на 40% у мужчин.

Белый хлеб

Продукты из белой муки могут не только повредить вашему организму из-за высокого содержания натрия, но и снизить кровообращение к половым органам, что влияет на эрекцию и оргазм. Натрий способен усугубить приток крови, а рафинированные злаки могут привести к инсулиновой резистентности и диабету, что увеличивает риск эректильной дисфункции у мужчин.

Мята колосистая

Это растение, хоть и имеет свежий вкус, может снижать уровень тестостерона, что приводит к ослаблению сексуального влечения. Это касается не только мужчин, поскольку тестостерон важен и для женщин. Поэтому лучше избегать мяты перед важными моментами.

Сыр

Большинство сыров производится из коровьего молока, которое содержит синтетические гормоны. Эти добавки могут повлиять на ваши природные гормоны, в частности тестостерон и эстроген, что может отрицательно сказаться на сексуальном здоровье. Вместо сыров с большим количеством добавок попробуйте заменить их более здоровыми вариантами.

Канталупа

Эта вкусная дыня может снизить уровень тестостерона у женщин из-за молекул миоинозита. Исследование показало, что эти молекулы способны снизить уровень тестостерона до 65%.

Сладкая

Глициризиновая кислота, содержащаяся в солодке, может снижать выработку тестостерона. Одна порция солодки способна снизить уровень тестостерона на 35%, что отрицательно сказывается на половом влечении.

Семена льна

Этот продукт может быть полезен для женщин с высоким уровнем тестостерона, ведь употребление 30 г семян льна в день снижает его уровень на 70%. Однако если у вас низкое либидо, лучше искать омега-3 в других источниках, таких как рыба или орехи.

Свекла

Хотя свекла содержит полезные соединения, поддерживающие уровень эстрогена, она может ухудшить гормональный дисбаланс у людей с уже пониженным количеством тестостерона. Поэтому его потребление следует ограничивать.

Сахар

Сахар повышает уровень инсулина в организме, что может привести к увеличению жира в области живота и снижению тестостерона. Этот процесс может усугубить сексуальное влечение и привести к эректильной дисфункции у мужчин.

Консервированный суп

Употребление консервированных супов может повлиять на уровень натрия в организме, что ухудшает кровообращение и снижает потенцию.

Деликатесы

Обработанное мясо и сыры, обычно упаковываемые в пластиковую пленку, могут содержать химические добавки, вызывающие гормональные сдвиги. Купите мясо без упаковки и храните его в коричневой бумаге.

Клубника

Традиционно выращенные ягоды часто обладают высоким количеством пестицидов, которые могут имитировать эстроген в организме. Поэтому лучше выбирать органические продукты, чтобы снизить риск таких воздействий.

Вода в бутылках

Не вода, а пластик может оказаться вредным. Бисфенол А (BPA), содержащийся в большинстве пластиковых упаковок, может оказывать негативное влияние на фертильность, снижая количество сперматозоидов у мужчин и жизнеспособность яйцеклеток у женщин.

Трансжиры

Эти вредные жиры блокируют артерии, снижая кровообращение в половые органы. Трансжиры могут не только повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и нарушить сексуальную функцию.

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