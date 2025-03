Пищевая привычка, которая уменьшает стресс: о чем говорит наука

Стресс может значительно влиять на здоровье с возрастом, но правильный образ жизни способен уменьшить его негативное влияние на организм. Кроме техник релаксации, таких как глубокие вдохи и медитация, правильное питание также может снизить уровень стресса, что значительно проще реализовать тем, кто не имеет времени на практики.

Исследование подтверждает, что здоровые привычки в питании способствуют снижению стресса и его влияния на организм. Как рацион может поддержать физическое и психическое здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование показало, что взрослые с диетой лучшего качества имеют более низкий уровень стресса и менее выраженную аллостатическую нагрузку. Это означает, что здоровое питание может снизить негативное влияние стресса на организм, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сбалансированный рацион способствует не только физическому здоровью, но и уменьшает стресс, что влияет на общее состояние организма. Однако важно обращать внимание на качество питания для поддержания здоровья и снижения стресса. Сбалансированное питание поддерживает иммунитет и дает энергию для преодоления стресса. В частности, жирные кислоты омега-3 и овощи в рационе помогают регулировать уровень кортизола, что важно для снижения стресса.

Вместе с тем, следует избегать продуктов, которые могут способствовать стрессу, например кофеиновые напитки и сладости. Сложные углеводы, наоборот, помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что позволяет оставаться спокойным.

Однако чтобы не повышать уровень стресса, следует отказаться от чрезмерной сосредоточенности на том, что вы едите. Ограничительные диеты, даже если они направлены на здоровье, могут увеличить уровень кортизола и ухудшить психоэмоциональное состояние.

А потому, вместо строгих ограничений важно сохранять общий баланс в здоровье, учитывая другие факторы, такие как качество сна и способы борьбы со стрессом. Такой системный подход к здоровью позволяет достичь лучших результатов без лишних ограничений.

