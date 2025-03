Пищевая привычка, присущая долгожителям: как улучшить свое здоровье

Изучая здоровые привычки людей из разных культур, особенно выделяются те, кто живет в "голубых зонах" — регионах с высокой концентрацией долгожителей. Одним из таких регионов является Окинава, где секреты долголетия связаны с культурой, общинами и сбалансированным питанием.

Видео дня

Одной из ключевых привычек жителей Окинавы является правило 80/20, что является основным советом, который передается из поколения в поколение. Что стоит знать об этом методе и как внедрить это правило в свою жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Какие преимущества правила 80/20?

Жители Окинавы подходят к еде по-своему, считая ее не только способом удовлетворить голод, но и профилактикой болезней. Правило 80/20, которое они применяют, заключается в том, чтобы достичь насыщения на 80% и остановиться, давая организму время понять, что он сыт. Это помогает избежать переедания, что может положительно повлиять на контроль веса.

Как использовать правило 80/20?

Правило 80/20 может показаться сложным, особенно если вы привыкли есть до полного насыщения, но на самом деле оно проще других диет, которые часто предлагают ограничения. Это не значит, что вам нужно отказываться от любимых блюд, а лишь уделять больше внимания своим пищевым привычкам.

Начните есть медленнее, чтобы дать организму время понять, когда вы уже насытились. Попробуйте также практиковать внимательное питание, сосредотачиваясь на еде, а не на телевизоре или телефоне.

Другие практики долголетия жителей Окинавы

Соблюдение правила 80/20 — это лишь одна из многих здоровых пищевых привычек, которые практикуют в "голубых зонах". Люди на Окинаве, как и в других подобных регионах, практикуют уменьшение размера порций, а их диета включает цельные зерна, фрукты, овощи, полезные жиры и менее жирный белок. Также, они ограничивают присутствие добавленного сахара и обработанных продуктов. Однако их секрет долголетия не только в питании, но и в важности общины, цели в жизни, снижении стресса и заботе о других.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой напиток может сократить продолжительность жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.