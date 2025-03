Пищевые привычки после 50 лет: как контролировать уровень холестерина

С возрастом способность организма фильтровать "плохой" холестерин уменьшается, что увеличивает риски для здоровья. Кроме того, высокий уровень холестерина может привести к серьезным заболеваниям, таким как инсульт или сердечные болезни.

Поэтому, если вам больше 50 лет или у вас есть склонность к высокому холестерину, положительные изменения в питании — это то, что может помочь снизить его уровень. Как поддержать здоровье сердца и снизить высокий холестерин с возрастом, рассказали в Eat This, Not That.

Сокращение потребления насыщенных жиров

Ограничение потребления насыщенных жиров является эффективным способом контроля уровня холестерина. Больше всего насыщенных жиров содержится в коже курицы, жирном мясе, молочных продуктах, выпечке и жареной пище. Чтобы снизить уровень холестерина, ограничьте потребление насыщенных жиров до 10% от общего количества калорий. Заменяйте их на белки растительного происхождения, бобовые, жидкие растительные масла и нежирное мясо птицы.

Включение в рацион фруктов и овощей

Недостаточное потребление фруктов и овощей может затруднить снижение уровня холестерина. Эти продукты содержат антиоксиданты, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина, предотвращая образование бляшек в артериях. Попробуйте добавить больше фруктов в рацион, например, через вкусные коктейли с ягодами.

Ограничьте присутствие сливочных продуктов

Если вы любите сливочные заправки или соусы, ограничьте их употребление или выбирайте варианты с меньшим содержанием насыщенных жиров. Учтите, что многие популярные соусы содержат много калорий, что может влиять на уровень холестерина, а потому их присутствие в рационе должно быть скорее исключением, чем привычкой.

Употребляйте больше растворимой клетчатки

Ежедневное потребление клетчатки помогает контролировать уровень холестерина, поскольку она уменьшает его поглощение в кровь. Овсянка является отличным источником растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень плохого холестерина. Завтрак из овсяной каши обеспечит вас 3-5 граммами клетчатки, а добавление фруктов к ней лишь увеличит ее количество.

Сократите потребление фастфуда

Фастфуда стоит избегать, если хотите снизить уровень холестерина, ведь он содержит много насыщенных жиров и натрия. Помните, что даже более "здоровые" варианты, такие как куриные салаты или сэндвичи, могут увеличивать уровень холестерина при частом потреблении.

