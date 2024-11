Пищевые привычки, укрепляющие мышцы после 50 лет

После 50 лет ваше тело может начать терять мышечную массу, из-за чего особенно важно сосредоточиться на силовых тренировках. Кроме того, добавьте в свой рацион продукты, которые способствуют наращиванию мышц, в частности белки и здоровые жиры, а также поддерживайте регулярное питание, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами для восстановления.

Что еще может сохранить силу и мышцы в тонусе после 50 лет, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этой информацией, чтобы достичь устойчивых результатов в тренировках и сохранить мышцы сильными.

Употребление качественного белка во время каждого приёма пищи

Для поддержания мышц потребляйте 30 г белка на каждый основной прием пищи и получайте дополнительные белки во время перекусов. Например, на завтрак можно съесть 2 яйца с тостом и йогуртом, на обед выбрать салат с лососем или курицей, а на ужин - стейк с овощами и рисом. Для перекуса можно взять творог, орехи, вяленую говядину или протеиновые батончики.

Потребление белка после тренировки

После тренировки важно потреблять около 15-25 граммов белка в течение 45 минут. Таким образом белок помогает восстановить мышечную массу, усиливая ее рост. Для этого идеально подходят такие варианты, как смузи с протеином, греческий йогурт или протеиновые батончики.

Употреблять качественные зерна

Чтобы улучшить свои тренировки, потребляйте больше цельного зерна вместо рафинированных углеводов. Цельнозерновые продукты богаты белком и цинком, которые необходимы для роста мышц, а также магнием, необходимым для их восстановления. Поэтому, включайте в рацион цельнозерновой хлеб, макароны, овсянку, коричневый рис и гречку.

Есть пищу, которая содержит антиоксиданты

Для восстановления мышц после тренировок важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами, в частности антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки. Для этого включайте в рацион ягоды, овощи, свеклу, апельсины, шпинат и соки из вишни или граната. Это ускорит восстановление мышц и уменьшит боль.

