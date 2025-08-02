Пищевые враги ваших костей: 4 продукта, которые усиливают боль в суставах

Боль в костях и суставах может существенно снижать качество жизни, особенно если она имеет хронический характер. Часто мы сосредотачиваемся на лекарствах, забывая, что питание играет не меньшую роль в уменьшении воспаления и дискомфорта.

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Некоторые продукты могут только ухудшить состояние и способствовать обострению боли. Издание eatthis.com рассказывает о четырех основных пищевых врагах для здоровья костей, о которых предупреждает диетолог Молли Гембри.

1. Обработанное красное мясо

К этой категории относятся такие изделия, как жирные сосиски, фабричные бургеры, хот-доги и колбасы. Они могут провоцировать воспалительные процессы в организме, что усугубляет проблемы с суставами.

"Хот-доги, колбаски, бургеры из быстрого питания – все это примеры продуктов, которые имеют провоспалительное действие и могут ухудшить состояние суставов", – предостерегает диетолог.

Этот тип мяса содержит нитриты и пурины – вещества, которые способствуют развитию воспаления и могут вызвать боль в суставах.

Исследование, опубликованное в BMC Musculoskeletal Disorders, выявило интересную закономерность: употребление свежего красного мяса имеет меньший риск, связанный с заменой тазобедренного сустава, чем потребление обработанного мяса. Это доказывает, что натуральное мясо является лучшим вариантом для здоровья костей.

2. Сахаросодержащие напитки

Газировка, сладкие лимонады, подслащенные чаи – все эти напитки имеют высокое содержание сахара, что способствует развитию воспаления и ухудшает состояние суставов.

"Напитки с добавленным сахаром, например, обычная газировка, лимонады или чай с подсластителями, также могут быть фактором, ухудшающим воспаление в организме", – отмечает диетолог.

Как сладкая пища портит зубную эмаль и вызывает кариес, так и избыток сладких напитков может негативно влиять на кости. Исследования показали: чрезмерное потребление таких напитков связано с повышенным риском переломов.

3. Молочные продукты с высоким содержанием жира

Несмотря на то, что молочные продукты являются источником кальция, важного для костей, они также могут содержать белок казеин, который вызывает воспалительные процессы в организме.

К группе риска относятся цельное молоко, жирные сливки и сливочное масло. У некоторых людей эти продукты могут вызывать или усиливать боль в суставах.

"Полножирные молочные продукты – это еще одна группа, которая может вызвать воспаление и способствовать суставной боли", – объясняет Гембри.

4. Определенные виды рыбы и морепродуктов

Не все морепродукты полезны, если речь идет о здоровье суставов. Некоторые из них содержат избыток пуринов – соединений, которые расщепляются в организме до мочевой кислоты.

"Например, сардины, анчоусы, тунец и гребешки содержат высокую концентрацию пуринов. Эти вещества трансформируются в мочевую кислоту, а ее кристаллы могут накапливаться в суставах, провоцируя развитие подагры", – говорит диетолог.

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