Питание после 50 лет: что нужно есть для сохранения молодости

К сожалению, нет источника молодости, но это не значит, что мы не можем знать, как ухаживать за собой в течение процесса старения. Один из ключевых аспектов этого ухода – правильное питание и выбор продуктов, способствующих сохранению здоровья и молодости.

Диетологи и медицинские эксперты раскрывают секреты того, какие продукты помогают замедлить процесс старения. Издание Eat This Not That рассматривает наиболее полезные продукты, которые следует включить в рацион после 50 лет.

Авокадо

Авокадо, богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, а также витаминами группы В, калием и витаминами A, C, E и K, может быть полезным дополнением для тех, кто хочет хорошо стареть. Основатель GetNaked® Nutrition и автор Slimdown with Smoothies, Лаура Бурак, MS, RD, рекомендует авокадо как необходимую часть повседневного питания. Она отмечает, что этот фрукт не только помогает защищать организм от неизбежного процесса старения, но и является сытным и вкусным, сделав вашу пищу приятной.

Авокадо является надежным источником жиров, которые борются с воспалением и способствуют сохранению сияющей кожи. Содержащийся в нем витамин A может помочь организму отталкивать мертвые клетки кожи, сохраняя ее гладкой и здоровой.

Жирная рыба

Такая рыба, как лосось, щепа и сельдь имеет множество преимуществ для организма. Эти виды рыб богаты омега-3, что имеет важное значение для молодости кожи и уменьшения риска развития болезни Альцгеймера. Если употреблять такую рыбу постоянно, это поможет снизить риск развития этой нейродегенеративной болезни, даже у тех, кто имеет склонность к ней по генетическим показателям.

Черника

Черника содержит витамины А и С, способствующие уменьшению воспаления, что может привести к повреждению кожи и процессу старения. Черника, а также клубника, ежевика и малина содержат большое количество антиоксидантов и биоактивных соединений, что делает их эффективными средствами в борьбе со старением. Антоцианы, содержащие чернику, могут защищать кожу путем уменьшения общего воспаления в организме.

Лиственная зелень

Листовая зелень, капуста или шпинат оказывает положительное влияние на замедление процесса старения у людей старше 50 лет, поскольку имеет противовоспалительные соединения. Хотя есть множество продуктов, содержащих эти питательные вещества, но листовая зелень является одним из лучших источников, необходимых для предотвращения процесса старения.

Оливковое масло

Оливковое масло в основном состоит из мононенасыщенной жирной кислоты, известной как олеиновая кислота, которая становится одной из ключевых причин ее важности в здоровом питании с возрастом. По мнению экспертов, соединения масла похожи на те, которые содержатся в нашей коже и вот почему оно так полезно для тех, кому больше 50 лет. Для постоянного обновления клеток кожи требуется регулярное поступление жирных кислот из оливкового масла.

Орехи и семена

Орехи являются важным элементом здоровой диеты, которая будет полезна после 50 лет. Содержащийся в орехах витамин Е помогает в восстановлении кожи, уменьшении воспаления в организме, улучшении функции иммунной системы и улучшении метаболизма. Другие соединения, как омега-3 жирные кислоты также полезны для восстановления кожи в процессе старения.

