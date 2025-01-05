Питание раз в день: опасная стратегия похудения для вашего тела

Одноразовое питание стало популярным трендом среди тех, кто стремится быстро похудеть. На первый взгляд такой подход кажется эффективным, ведь он сокращает количество потребленных калорий.

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Однако врачи и диетологи предостерегают: это может серьезно навредить здоровью. Издание eatthis.com рассказывает, как питание ежедневно влияет на организм и почему этот метод не следует применять.

Диетологи подробно объяснили, что именно происходит с организмом при столь ограниченном потреблении калорий.

Возрастает риск переедания

Калория является источником энергии для нашего тела. Если организм не получает достаточное количество калорий, вы автоматически лишаете его энергии, что приводит к сильному голоду.

"Одноразовое питание приводит к чувству лишения, а затем – к перееданию, что является одним из самых плохих сценариев для похудения", – объясняет диетолог Лиза Янг. Она отмечает, что после единственного приема пищи люди часто не могут остановиться из-за предыдущего голода. Кроме того, организм не способен полностью усвоить большое количество пищи за один раз.

Метаболизм замедляется

Если длительное время не есть, обмен веществ начинает замедляться, чтобы сохранять энергию. "Это только усложняет ваши усилия похудеть", – говорит диетолог Бренда Браслоу.

Организм переходит в "режим голодовки"

При длительном недоедании тело начинает адаптироваться к недостатку питательных веществ. Это явление известно как "режим голодовки".

"Метаболизм замедляется, а организм начинает накапливать жир, чтобы обеспечить себя энергией в будущем", – объясняет диетолог Риччи-Ли Хотц.

Появляются побочные эффекты

Кроме замедления метаболизма, питание ежедневно может привести к другим негативным последствиям: слабость, головокружение из-за снижения уровня сахара в крови, дефицит питательных веществ, быстрое истощение и даже увеличение веса.

Недостаточность питательных веществ

Диетолог Триста Бест отмечает, что при одноразовом питании люди склонны выбирать продукты с высоким содержанием калорий, но низким уровнем питательных веществ. Это могут быть макароны, жирные белковые продукты или обработанные закуски. Такое питание не снабжает организм необходимыми элементами для поддержания здоровья.

Как избежать негативных последствий?

Специалисты рекомендуют есть каждые три-четыре часа, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и снабжать организм питательными веществами. Если вы не знаете, какой объем калорий оптимален для вас, проконсультируйтесь с диетологом.

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