Плоггинг: что он делает с вашим телом и почему это столь эффективная тренировка

Плоггинг – новый набирающий популярность тренд в мире фитнеса. Если вы еще не знакомы с этим видом активности, то скорее всего он скоро станет вашим любимым способом тренироваться на свежем воздухе. Но важно, что это не просто тренировка, но и вклад в хорошее дело.

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Плоггинг – это полезная для тела и души активность. Главная идея состоит в том, чтобы во время пробежки собирать мусор. Таким образом, вы одновременно очищаете окружающую среду и занимаетесь физическими упражнениями. По словам eatthis.com, это отличный способ помочь планете и улучшить свое здоровье.

Сочетание бега трусцой и уборка мусора не только способствует вашему физическому развитию, но и оказывает положительное влияние на общину. Если вы еще не присоединились к этой активности, сейчас лучшее время попробовать. Плоггинг даст вам мощный заряд энергии, а вашему телу – дозу здоровья.

Вы укрепите сердечно-сосудистую систему

Одним из самых больших плюсов плоггинга является положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Во время бега трусцой ваше сердце получает превосходную аэробную нагрузку, улучшающую его здоровье. По словам тренера Тима Лю, регулярный бег трусцой улучшает здоровье сердца, повышает выносливость и тренирует мышечные волокна в ногах. Поэтому не удивляйтесь, когда заметите улучшение состояния своего сердца уже через несколько недель тренировок.

Вы снизите уровень стресса и тревожности

Во время бега трусцой активизируется выработка эндорфинов, которые улучшают настроение и действуют как природное средство против боли. По данным Harvard Health Publishing, аэробные упражнения также снижают уровень адреналина и кортизола – гормонов стресса, помогая вам успокоиться и почувствовать облегчение.

Преимущества интервальных тренировок через наклоны, растяжения и приседания

Плоггинг содержит элементы интервальных тренировок, положительно влияющих на кардиотренирование. Когда вы наклоняетесь, поднимаете мусор, растягиваетесь и приседаете, вы изменяете тип движений, придавая своему телу дополнительную активность. Согласно исследованиям Harvard Health Publishing, выполнение интервальных упражнений по 20 минут три раза в неделю является эффективным дополнением к обычным кардиотренировкам.

Ваша самооценка и уверенность возрастут

Регулярная физическая активность не только повышает уровень энергии, но и оказывает положительное влияние на ваше общее самочувствие и производительность. Больше энергии – это повышенная эффективность в повседневной жизни, лучшая физическая форма и повышение уверенности в себе. А еще это отличный способ улучшить настроение и справиться с отрицательными эмоциями.

Вы почувствуете эмоциональный подъем

Согласно исследованию, опубликованному в The Journal of Social Psychology, исполнение добрых дел приносит ощущение счастья. Существует немало доказательств того, что поступки доброты оказывают положительное влияние на психическое состояние человека. Исследования также показывают, что, как только вы начнете делать добрые дела, вам захочется продолжать.

Перед тем как начать плоггинг, важно подготовиться. Тим Лю рекомендует: "Начинайте постепенно, наращивая нагрузку. Выбирайте удобную обувь для поддержки ног и старайтесь избегать неправильных техник бега. Научитесь бегать на передних частях стоп, слегка наклонившись вперед".

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