По Украине распространяется грипп: в Минздраве призвали вакцинироваться

В Украине растет количество заболеваний гриппом. Самый эффективный способ защититься от этой болезни – привиться.

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Об опасных последствиях заболевания гриппом предупредили в Facebook Министерства здравоохранения Украины. В частности, он поражает верхние дыхательные пути, легкие, сердечную мышцу и кровеносные сосуды и чревато такими осложнениями как пневмония, тромбоз, воспаление спинного и головного мозга, а также сердечной мышцы (миокардит).

Группы наибольшего риска:

– беременные;

– дети до 5 лет;

– люди старше 60-65 лет;

– люди с хроническими заболеваниями;

– ВИЧ-инфицированные;

– онкобольные.

Самый эффективный способ защититься от гриппа – вакцинация. Прививки рекомендуют делать каждый сезон. Вакцину корейского или французского производства можно приобрести в аптеках. Обе вакцины прошли государственный контроль качества.

Симптомами, свидетельствующими о начале заболевания, обычно являются:

– резкое повышение температуры;

– кашель;

– затрудненное дыхание;

– выделение слизи и боль в горле.

Следует заметить, что респираторные симптомы во время гриппа добавляются позже, тогда как заболевание COVID-19 с них начинается.

Напомним, в пик сезона вирусных болезней все чаще встречается понятие "длительный грипп". Он появляется после, на первый взгляд, полного выздоровления. Однако некоторые "красные флажки" помогут заподозрить его. Следует заметить, что эти симптомы не новые, однако исследования подтвердили связь между их появлением в течение трех-шести месяцев и гриппом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минздраве сообщалось, что с октября в Украине переболело ОРВИ, гриппом и COVID-19 1,7 млн граждан. 56% этого количества составили дети.

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