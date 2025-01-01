Победа над похмельем: народные методы восстановления после праздников

После веселых праздников многие сталкиваются с неприятными последствиями в виде похмелья. Вместо того чтобы сразу прибегать к медикаментам, существует множество народных средств, которые могут помочь справиться с этой проблемой.

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От простых напитков до специальных процедур есть много способов, которые позволяют быстрее восстановиться и облегчить состояние. Издание gre4ka.info поделилось эффективными методами борьбы с похмельем.

Не торопитесь пить аспирин. Лучше попробуйте разжевать небольшой кусочек ивовой коры, которую можно найти без проблем в аптеке. Она обладает естественными болеутоляющими свойствами.

Для облегчения процесса переработки алкоголя употребляйте фруктовые соки – яблочный, апельсиновый или гранатовый. Для наилучшего эффекта добавьте несколько чайных ложек меда.

Чтобы вывести токсины из организма, полезны ромашковый чай, зеленый чай, простокваша или молоко с медом. Если болит голова, попробуйте заварить чай с розмарином, мятой, одуванчиком или расторопшей.

Можно пить сладкий чай с медом и лимоном, некрепкий кофе или горячий куриный бульон. Это будет способствовать нормализации работы желудка и кишечника, а также улучшит кровообращение.

Если вы чувствуете тяжесть в желудке, обычная мятная жвачка поможет успокоить живот. Пожевайте ее, глубоко вдохнув, и вы почувствуете облегчение.

Минеральная вода также пригодится. После обилия алкоголя в организме часто не хватает воды и минеральных солей, поэтому ее употребление помогает восстановить баланс. Кроме этого, следует пить квас, рассол или сок из квашеной капусты.

Контрастный душ может быть полезен в борьбе с похмельем. Сначала включите холодную воду на несколько секунд, затем теплую. Такая процедура поможет вам восстановить силы.

Следовательно, лучше подготовить организм к приему алкоголя раньше времени или ограничить его количество, чтобы не почувствовать сложные последствия похмелья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как алкоголь мешает похудеть.

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