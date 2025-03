Побочный эффект кофе: почему следует соблюдать дозировку

Оптимальное количество кофе в день составляет 2-3 чашки, что может иметь положительное влияние на здоровье. Однако превышение этой нормы от 4 чашек в день, может вызвать нежелательные побочные эффекты, включая даже сокращение продолжительности жизни.

Видео дня

Чего стоит ожидать, если превышать рекомендованную норму и как кофе влияет на самочувствие, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими побочными эффектами, чтобы употреблять любимый напиток ответственно.

Тревожность

Всего 4 чашки кофе содержат около 500 мг кофеина. Превышение этой дозы может повысить уровень стресса и тревожности. Кроме того, употребление более 1000 мг в неделю может способствовать развитию высокой тревожности. Поэтому, если вы испытываете такие симптомы, вам стоит пересмотреть потребление кофеина и обсудить это со специалистом.

Плохой сон

Кофе, особенно во второй половине дня, может нарушить режим сна, вызывая раннее пробуждение и дневную сонливость. Исследования показывают, что даже умеренное потребление кофеина может влиять на качество отдыха. Чтобы избежать проблем со сном и поддержать здоровый ритм дня, стоит ограничить количество кофе и пить его преимущественно утром.

Ускорение пульса

Хотя исследование показало, что небольшое количество кофеина не влияет на сердечный ритм, большие дозы могут привести к изменениям в сердцебиении. Для этого нужно потреблять значительно больше кофеина, чем обычно, чтобы возникли негативные побочные эффекты.

Нервозность

Большое количество кофе может привести к передозировке кофеином, что вызывает такие симптомы, как: головная боль, нервозность, бессонница и учащенное сердцебиение. Если вы испытываете эти эффекты, вам стоит обратиться к врачу для консультации.

Усталость

Употребление большого количества кофеина, особенно с добавленным сахаром, может вызвать психическую усталость. Лучше всего употреблять кофеин в разумных пределах и избегать его употребления перед сном, чтобы не нарушить сон и не создавать порочный круг усталости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему нельзя совмещать кофе с приемом лекарства.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.