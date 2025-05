Побочный эффект, который вредит здоровью: что следует знать о популярных заправках и соусах

Хотя овощные салаты кажутся безопасными, однако не все заправки для них являются полезными. В частности, отсутствие регулирования ингредиентов в таких соусах может привести к введению вредных добавок, которые негативно повлияют на ваше здоровье.

В Eat This, Not That рассказали, какие популярные соусы и заправки могут представлять опасность для вашего здоровья. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы избежать негативных последствий для организма.

Французская заправка

Французская заправка может быть одной из самых вредных для вашего здоровья. Она содержит до 15 граммов жира в одной порции, а также большое количество соли, что увеличивает риск развития гипертонии и подагры. Учтите это, когда в следующий раз будете готовить свой

Заправка ранча

Если вы хотите избежать заправок, которые вредят вашему здоровью, то не выбирайте ранчо. Она содержит много насыщенных жиров и соли, что повышает риск сердечных заболеваний и высокого артериального давления. Лучше выбирать более легкие варианты заправок, чтобы поддержать свое здоровье.

Заправка "1000 островов"

Заправка "Тысяча островов" содержит много майонеза и кетчупа, что делает ее одним из самых калорийных и вредных выборов для вашего здоровья. Кроме того, употребление этой заправки может привести к набору веса и увеличить риск сердечных заболеваний из-за высокого содержания калорий и жиров.

Заправка Цезарь

Заправка "Цезарь", несмотря на свой узнаваемый вкус, все же может испортить ваш салат, поскольку содержит много натрия и жира, что способствует воспалению и повышению артериального давления. Если хотите поддержать здоровье, лучше избегать этой заправки и выбрать более полезные варианты.

Сырный соус Дор Блю

Если хотите наслаждаться заправкой на основе жира, лучше выбрать домашнюю версию, заменив пахту на греческий йогурт. Это поможет снизить риск сердечных заболеваний, которых можно избежать, если не злоупотреблять жирными заправками.

