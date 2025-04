Побочный эффект от употребления кофе во время беременности: о чем говорит наука

Ежедневное употребление кофе имеет свои преимущества и недостатки, особенно во время беременности. Если вы в положении, чтобы избежать потенциальных рисков, вам стоит ограничить количество кофеина до 200 мг в день, что эквивалентно одной чашке кофе.

Исследования показали, что даже умеренное потребление кофе может повлиять на развитие ребенка. Так, в Eat This, Not That сообщили, что беременные женщины, употреблявшие меньше полчашки кофе в день, рожали детей с недостаточным весом по сравнению с тем, кто избегал кофеина.

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, женщины, употреблявшие кофеин в эквиваленте полчашки напитка в день, рожали детей, которые были на 65 граммов легче и имели меньшие размеры тела.

Возможной причиной влияния кофеина на размер ребенка является его способность сужать кровеносные сосуды в матке и плаценте, что ограничивает кровоснабжение плода. В свою очередь это может замедлить рост ребенка, а также повлиять на гормоны стресса у плода, увеличивая риск ожирения, сердечных заболеваний и диабета в будущем.

Это не первое исследование, которое обнаруживает связь между потреблением кофеина и ограничением роста плода во время беременности. Кроме того, важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе и чае, но и в шоколаде, энергетических напитках, газированной воде и даже некоторых безрецептурных обезболивающих средствах. Поэтому женщинам рекомендуется ограничить или отказаться от продуктов, содержащих кофеин, и консультироваться с врачом относительно его употребления во время беременности.

