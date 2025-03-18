Почему диета с низким содержанием углеводов не всегда приводит к похудению: основные ошибки

Если вы соблюдаете диету с низким содержанием углеводов и не можете избавиться от лишнего веса, стоит обратить внимание на несколько важных аспектов. Иногда проблема заключается не в количестве углеводов, а в других привычках, которые могут быть незаметными.

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Одной из таких "неброских" ловушек является чрезмерное потребление калорийных продуктов, даже если они кажутся полезными. Важно понимать, что для похудения главным фактором является не только ограничение углеводов, но и контроль калорий, отмечает eatthis.com.

Есть разные типы низкоуглеводных диет: от кето-диеты до палео и диеты Аткинса. Но есть также базовая вариация, когда вы ограничиваете потребление углеводов до 50-100 граммов в день.

Хотя такая диета менее ограничительна, она может быть не столь эффективной для похудения, особенно если вы компенсируете недостаток калорий другими продуктами. К примеру, вы можете начать набирать вес, даже сокращая углеводы, просто из-за того, что едите слишком много орехов.

Но почему именно орехи могут быть проблемой, если они выглядят как полезная еда для похудения? Орехи – это вкусный и питательный перекус с низким содержанием углеводов, и у них есть немало преимуществ. Однако важно помнить, что орехи богаты калориями и полезными жирами. Если их съедать бесконтрольно, легко превысить норму калорий, даже не заметив этого.

Одна порция (28 г) орехов макадамии содержит около 200 калорий, 21 грамм жира (что составляет примерно 32% суточной нормы) и 3,4 г насыщенного жира (17% суточной нормы). В то же время, у них всего 4 грамма углеводов.

Так что злоупотребление орехами может стать причиной набора веса. Поскольку эти продукты очень калорийны, они могут привести к набору веса, даже если вы сокращаете количество углеводов. Помните, что для достижения результата необходимо создавать дефицит калорий.

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