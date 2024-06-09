Почему именно пепперони: история любимой американской начинки для пиццы

Когда мы думаем о пицце, часто ассоциируем ее с Италией. По словам Eatthis, однако одна конкретная начинка стала американским фаворитом, и это пепперони.

Согласно опросу, проведенному YouGov, пепперони является самой любимой начинкой для пиццы в Америке. Из 1212 опрошенных потребителей пиццы 52% выбрали пепперони как любимую добавку, за ней следуют сосиски (34%) и грибы (31%). Хотя вкусы эволюционировали, а пицца с курицей приобрела популярность в последние годы, пепперони все еще занимает особое место в сердцах любителей пиццы по всей территории Соединенных Штатов.

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как пепперони стала самой популярной начинкой для пиццы? Ответ состоит в сочетании нескольких факторов – скорости и американского вкуса. Пиццерии нуждались в быстрой и удобной мясной начинке, и именно здесь появилась пепперони.

В конце 1970-х годов появилась альтернатива традиционной колбасе, похожая на пепперони, которую мы знаем сегодня. В отличие от итальянских мясных изделий, таких как капикола, пепперони можно было приготовить через несколько недель, а не месяцев.

Любопытно, что появление современной пепперони часто связывают с усилиями колбасной компании Ezzo Sausage Company. Именно они первыми представили ее, предварительно нарезав специально для пиццы.

Шеф-повар Энтони Скардино, известный как "Профессор Пицца", объясняет, что пепперони это американская версия традиции приготовления салями Калабрезе. Похожая также на итальянскую сопрессату, пепперони имеет более мягкую остроту и дополнительную сладость.

В отличие от большинства других выдержанных и вяленых салями, пепперони готовят на пару. На пицце она поджаривается и ее жир соединяется с другими вкусами.

Пепперони остается основным ингредиентом пиццы благодаря своей универсальности. Рик Шапер, владелец пиццерии Dogtown Pizza в Сент-Луисе, штат Миссури, отмечает, что она обеспечивает яркий вкус и не сильную остроту. Его универсальная привлекательность удерживает его на первом месте в меню пиццерий в течение многих лет.

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