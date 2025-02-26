Почему мы едим, когда волнуемся: 10 действенных способов побороть эмоциональный голод

Эмоциональное питание – это привычка, когда человек ест не из-за физического голода, а чтобы справиться со стрессом, грустью, скукой или даже радостью. Такое поведение может казаться безвредным, но при регулярном повторении оно приводит к физическим и психологическим проблемам.

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Диетологи отмечают, что важно научиться распознавать триггеры, заставляющие обращаться к пище как к эмоциональной поддержке. Следуя простым, но эффективным советам от eatthis.com, можно изменить свои пищевые привычки и найти здоровые способы справиться с эмоциями.

"Эмоциональное питание – это прием пищи по причинам, не связанным с голодом. Это бессознательное и повторяющееся обращение к пище как способу восполнить эмоциональную пустоту или отвлечься от проблем. К таким причинам могут относиться стресс, тревога, грусть или разочарование", – объясняет диетолог Эми Кимберлейн.

Какие негативные последствия имеет эмоциональное питание?

Если эмоциональное питание становится привычкой, это может привести к проблемам как с физическим, так и психическим здоровьем. "В умеренных количествах это нормально, но когда еда становится главным способом справиться с эмоциями, могут возникнуть негативные последствия", – отмечает Кимберлейн.

Как прекратить эмоциональное питание: 10 советов

1. Определите свои триггеры

"Пища может быть источником комфорта, но когда она становится единственным механизмом борьбы с эмоциями, это проблема", – говорит диетолог Сара Шлихтер.

Чтобы взять ситуацию под контроль, определите, какие обстоятельства вынуждают вас переедать. Вот несколько распространенных триггеров:

скука;

ссора с близкими;

отрицательный отзыв о работе или обучении;

Дедлайн важного проекта.

Как только вы узнаете свой триггер, замените эмоциональное питание альтернативным действием – прогулкой, чтением книги или телефонным разговором с другом.

2. Ведите дневник питания

"Приобретите блокнот, который давно хотели, и начните записывать, что и когда вы едите. Отмечайте также свои эмоции во время приема пищи - были ли вы грустны, взволнованы или просто голодны. Сначала это может показаться сложно, но со временем вы поймете, какие эмоции заставляют вас есть больше", - советует диет Мартин.

3. Вознаграждайте себя не едой

"Если еда стала вашим способом вознаграждения, попробуйте другие варианты", – рекомендует диетолог Мэгги Михальчик.

Вместо мороженого выберите косметические процедуры, чтение книги или медитацию.

4. Питайтесь регулярно

"Многие люди переедают вечером, потому что в течение дня не получают достаточно питательных веществ. Ешьте сбалансированно: включайте белки, овощи, полезные жиры и углеводы. Недоедание лишь провоцирует бесконтрольные приступы голода", - объясняет диетолог Челси Амер.

5. Найдите другие способы борьбы со стрессом

"Записывайте мнения в дневник, читайте или просто делайте паузу в течение дня – это поможет уменьшить стресс без еды", – советует Кимберлейн.

6. Двигайтесь больше

Физическая активность помогает справиться с эмоциями. Одно из исследований показало, что регулярные занятия йогой уменьшают уровень стресса и улучшают внимание.

7. Ешьте медленнее

"Когда люди едят на эмоциях, они делают это быстро, не обращая внимания на вкус и чувство сытости. Замедлитесь, наслаждайтесь едой – это поможет избежать переедания", – объясняет Кимберлейн.

8. Измените содержимое холодильника.

"Избавьтесь от продуктов, которые вызывают эмоциональное переедание. Мы обычно выбираем сладости или жирную пищу. Замените печенье фруктами, а чипсы – закусками из жареного нута", – рекомендует диетолог Шарлотта Мартин.

9. Спрашивайте себя "Почему я ем?"

"Пауза перед едой поможет понять, действительно ли вы голодны или просто реагируете на эмоции", – советует Челси Амер.

10. Не запрещайте себе любимую еду

"Отказ от любимых блюд может привести к срыву. Сбалансированное питание предполагает включение всех продуктов, но в разумных количествах", – объясняет диетолог Кристен Смит.

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