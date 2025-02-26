Почему мы едим, когда волнуемся: 10 действенных способов побороть эмоциональный голод
Эмоциональное питание – это привычка, когда человек ест не из-за физического голода, а чтобы справиться со стрессом, грустью, скукой или даже радостью. Такое поведение может казаться безвредным, но при регулярном повторении оно приводит к физическим и психологическим проблемам.
Диетологи отмечают, что важно научиться распознавать триггеры, заставляющие обращаться к пище как к эмоциональной поддержке. Следуя простым, но эффективным советам от eatthis.com, можно изменить свои пищевые привычки и найти здоровые способы справиться с эмоциями.
"Эмоциональное питание – это прием пищи по причинам, не связанным с голодом. Это бессознательное и повторяющееся обращение к пище как способу восполнить эмоциональную пустоту или отвлечься от проблем. К таким причинам могут относиться стресс, тревога, грусть или разочарование", – объясняет диетолог Эми Кимберлейн.
Какие негативные последствия имеет эмоциональное питание?
Если эмоциональное питание становится привычкой, это может привести к проблемам как с физическим, так и психическим здоровьем. "В умеренных количествах это нормально, но когда еда становится главным способом справиться с эмоциями, могут возникнуть негативные последствия", – отмечает Кимберлейн.
Как прекратить эмоциональное питание: 10 советов
1. Определите свои триггеры
"Пища может быть источником комфорта, но когда она становится единственным механизмом борьбы с эмоциями, это проблема", – говорит диетолог Сара Шлихтер.
Чтобы взять ситуацию под контроль, определите, какие обстоятельства вынуждают вас переедать. Вот несколько распространенных триггеров:
- скука;
- ссора с близкими;
- отрицательный отзыв о работе или обучении;
- Дедлайн важного проекта.
Как только вы узнаете свой триггер, замените эмоциональное питание альтернативным действием – прогулкой, чтением книги или телефонным разговором с другом.
2. Ведите дневник питания
"Приобретите блокнот, который давно хотели, и начните записывать, что и когда вы едите. Отмечайте также свои эмоции во время приема пищи - были ли вы грустны, взволнованы или просто голодны. Сначала это может показаться сложно, но со временем вы поймете, какие эмоции заставляют вас есть больше", - советует диет Мартин.
3. Вознаграждайте себя не едой
"Если еда стала вашим способом вознаграждения, попробуйте другие варианты", – рекомендует диетолог Мэгги Михальчик.
Вместо мороженого выберите косметические процедуры, чтение книги или медитацию.
4. Питайтесь регулярно
"Многие люди переедают вечером, потому что в течение дня не получают достаточно питательных веществ. Ешьте сбалансированно: включайте белки, овощи, полезные жиры и углеводы. Недоедание лишь провоцирует бесконтрольные приступы голода", - объясняет диетолог Челси Амер.
5. Найдите другие способы борьбы со стрессом
"Записывайте мнения в дневник, читайте или просто делайте паузу в течение дня – это поможет уменьшить стресс без еды", – советует Кимберлейн.
6. Двигайтесь больше
Физическая активность помогает справиться с эмоциями. Одно из исследований показало, что регулярные занятия йогой уменьшают уровень стресса и улучшают внимание.
7. Ешьте медленнее
"Когда люди едят на эмоциях, они делают это быстро, не обращая внимания на вкус и чувство сытости. Замедлитесь, наслаждайтесь едой – это поможет избежать переедания", – объясняет Кимберлейн.
8. Измените содержимое холодильника.
"Избавьтесь от продуктов, которые вызывают эмоциональное переедание. Мы обычно выбираем сладости или жирную пищу. Замените печенье фруктами, а чипсы – закусками из жареного нута", – рекомендует диетолог Шарлотта Мартин.
9. Спрашивайте себя "Почему я ем?"
"Пауза перед едой поможет понять, действительно ли вы голодны или просто реагируете на эмоции", – советует Челси Амер.
10. Не запрещайте себе любимую еду
"Отказ от любимых блюд может привести к срыву. Сбалансированное питание предполагает включение всех продуктов, но в разумных количествах", – объясняет диетолог Кристен Смит.
Ранее OBOZ.UA объяснял, почему следует отказаться от фастфуда.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.