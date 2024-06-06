Почему нужно есть гречку: полезная каша для вашего долголетия

Гречка занимает особое место на столе, ведь она известна своей питательностью уже тысячи лет. Ее очень легко готовить, и она дает заряд бодрости и энергии.

Эта крупа насыщена основными питательными веществами и универсальна в кулинарии. OBOZ.UA публикует ряд преимуществ для здоровья, которые делают гречку ценным дополнением к любой диете.

Антиоксиданты

Научно доказано, что в гречке содержится большое количество антиоксидантов. Эта крупа даже превосходит по этому показателю другие популярные продукты, такие как пшеница или овес. Также в гречке достаточно рутина, антиоксиданта флавоноид полифенол, который может снизить риск рака. Кроме того, здесь также высокое содержание d-chiro инозита - это растворимое химическое вещество растительного происхождения, которое снижает уровень сахара в крови, чтобы помочь в лечении диабета.

Пищеварение

Если вы задумываетесь о улучшении пищеварения, гречка – это выбор именно для вас. Ведь высокое содержание клетчатки в гречке поддерживает здоровье пищеварения и предотвращает запоры. А здоровому микробиому кишечника способствует клетчатка, действующая как пребиотик. Диетологи отмечают, что регулярное потребление гречихи может помочь облегчить проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газы и несварение. Регулярное потребление этой крупы также может способствовать потере веса и защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье сердца

В гречке в большом количестве содержатся полезные для сердца питательные вещества, такие как клетчатка и магний. В ней также можно найти растительные компоненты с антиоксидантными и защитными свойствами – кверцетин и рутин. Важное преимущество гречихи – она может помочь контролировать уровень холестерина, поскольку она содержит белок, который связывается с холестерином и предотвращает его попадание в кровь.

Уровень сахара

И, наконец, еще одно полезное свойство гречки – она помогает контролировать уровень сахара в крови. Это достигается благодаря низкому гликемическому индексу. Особенность гречихи состоит в том, что она переваривается медленно, что приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови и обеспечивает устойчивую энергию. Поэтому гречка является лучшим выбором для людей с диабетом или желающих стабилизировать уровень сахара в крови.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о преимуществах овсяной каши на завтрак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.