Почему разминка перед тренировкой – обязательна: 3 главные причины

Многие знают, что перед началом тренировок нужно выполнить разминку. Однако из-за нехватки времени или ошибочного мнения о ее неважности многие люди часто игнорируют этот этап.

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Пропуск разминки – это плохая привычка. Издание eatthis.com рассказывает три главные причины, почему следует всегда начинать тренировки по разминке и готовить тело к физической активности.

Увеличен риск получения травм

Научные исследования неоднократно подтверждали, что разминание существенно снижает риск травм во время физической активности. Спортсмены и любители в любом виде физической деятельности рискуют получить травмы, поэтому любые меры по минимизации этого риска имеют огромное значение.

По данным метаанализа, проведенного в 2022 году, разминочные программы эффективно снижают количество травм среди атлетов. Более ранние исследования тоже подтверждают эти выводы. Поэтому пренебрежение к разминке повышает вероятность травм.

Снижение эффективности тренировок

Разминка необходима не только для профилактики травм – она оказывает непосредственное влияние на уровень производительности во время тренировки. Если вы хотите добиться максимальных результатов, обязательно стоит уделять внимание разминке.

Исследование 2010 показало, что в 79% случаев разминка способствовала улучшению производительности в различных видах физической активности. Таким образом, пропуская этот этап, вы фактически снижаете свою эффективность при тренировке.

Увеличение болезненных ощущений после тренировок

Боль в мышцах после тренировок является нормальным явлением для улучшения физической формы. Но это не значит, что нельзя попытаться снизить дискомфорт. Разминка является одним из эффективных способов облегчить мышечную боль без ущерба результатам.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что аэробная разминка помогает снизить ощущение боли в мышцах, особенно в тех участках тела, активно используемых во время тренировок.

Рекомендации по проведению разминки

Ниже представлен основной протокол разминки, который можно применять перед большинством тренировок. Он подходит для всеобщего приготовления тела к физическим нагрузкам. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, не забывайте выполнить 1-2 легких подхода каждого упражнения как специальную разминку.

Протокол разминки:

5 минут лёгкой аэробной активности с частотой пульса 110-120 ударов в минуту. Два раунда таких упражнений:

10 маленьких кругов руками

10 больших кругов руками

10 приседаний

10 выпадов

10 упражнений "собака вниз"

Вы можете изменять упражнения, добавляя другие легкие варианты, но старайтесь выбирать те, которые задействуют большие группы мышц и имеют широкий диапазон движений. Важно использовать минимальный вес, ведь цель разминки – подготовить тело, а не истощить его перед основной тренировкой.

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