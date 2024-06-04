Почему стоит есть киви: преимущества для здоровья организма

Популярность некоторых фруктов, таких как бананы и яблоки, часто оставляет без внимания другие. Однако недавние исследования проливают свет на множество преимуществ для здоровья, которые предлагает киви, что делает его фруктом, на который следует обратить внимание. По словам Eatthis, исследование, опубликованное в журнале Nutrients, раскрывает важное преимущество потребления киви, особенно для тех, кто восстанавливается после интенсивных физических нагрузок.

Исследование было сосредоточено на элитных бегунах и их реакции на включение двух киви в ежедневный рацион в течение одного месяца. Интенсивные физические тренировки обычно приводят к увеличению окислительного повреждения, поскольку спортсмены, как правило, потребляют избыточное количество кислорода.

Хотя кислород имеет решающее значение для сокращения мышц, он также может повышать уровень свободных радикалов в организме, что приводит к окислительному стрессу. Это состояние возникает, когда в организме возникает дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами.

Окислительный стресс, если его не контролировать, может повредить ДНК, ключевые жировые ткани и белки в организме. Эти повреждения, в свою очередь, могут привести к разным проблемам со здоровьем, таким как гипертония, диабет, атеросклероз и даже болезнь Альцгеймера. Помимо интенсивных тренировок, окислительный стресс также может являться следствием влияния пестицидов на обычные фрукты и овощи, загрязнителей воздуха и диеты с высоким содержанием сахара, жиров и алкоголя.

Чтобы восстановить баланс и уменьшить количество свободных радикалов, вызванных этими факторами, важно включить в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами. Удивительно, но киви полезен в этом отношении и может значительно повысить уровень антиоксидантов.

В рамках исследования японские ученые набрали 30 мужчин-бегунов студенческого возраста, которые занимались бегом на средние и длинные дистанции и часто сталкивались с окислительным стрессом из-за регулярных тренировок. Половине участников было поручено потреблять по два киви ежедневно в течение двух месяцев, в то время как другая половина не вносила никаких изменений в свой рацион и не употребляла ни одного киви. Результаты показали, что те, кто включил этот фрукт в свой ежедневный рацион, почувствовали уменьшение повреждений, вызванных окислительным стрессом, благодаря повышенному уровню антиоксидантов.

Предыдущие исследования уже освещали антиоксидантные свойства киви, подчеркивая их способность бороться с окислительным повреждением ДНК. На самом деле, некоторые исследования даже предполагают, что содержащиеся в киви антиоксиданты и витамин С могут помочь в лечении астмы.

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