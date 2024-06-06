Почему стоит пить смузи: 10 причин, которые вас удивят

Смузи приобрели популярность благодаря многочисленным преимуществам для здоровья и быстрому приготовлению. Если вы все еще сомневаетесь в их пользе, пора изменить свое мнение. Eatthis рассказал о десяти убедительных причинах, почему смузи должны стать частью вашего ежедневного рациона.

1. Ускоряет метаболизм

Добавление острых ингредиентов, таких как имбирь или кайенский перец, поможет запустить процесс сжигания калорий в вашем организме. Исследования показывают, что они могут ускорить метаболизм и снизить сигналы аппетита, тем самым способствуя похудению.

Рецепт:

½ стакана кокосовой воды

2 столовые ложки свежего лимонного сока

½ спелого авокадо

1 мерная ложка ванильного порошка молочного сывороточного протеина.

¼ чайной ложки кайенского перца

2 кусочка свежего имбиря

1 стакан замороженного манго

Выходит 2 порции.

2. Уменьшает боль при артрите

Если у вас болит колено от остеоартрита или болят мышцы из-за тренировки, попробуйте добавить в полосу терпкий вишневый сок. Этот компонент показал многообещающий потенциал для уменьшения воспаления и облегчения боли в суставах.

Рецепт:

½ стакана замороженной вишни

½ стакана вишневого сока

1 стакан греческого йогурта

2 столовые ложки миндального масла

Выходит 2 порции.

3. Снижает риск болезни Альцгеймера

Черника обладает свойствами улучшать память и даже потенциально снижать риск развития болезни Альцгеймера. Сочетание антиоксидантов, присутствующих в этой ягоде, вместе со шпинатом и куркумой поддерживает когнитивные функции, повышая умственную работоспособность.

Рецепт:

1 стакан замороженной черники

1 стакан воды

½ стакана шпината

½ стакана греческого йогурта без добавок

1 чайная ложка порошка матча

½ чайной ложки куркумы

¼ стакана кокосового молока

лед по необходимости

Выходит 2 порции.

4. Восстановление кишечника после антибиотиков

Пробиотики восстанавливают баланс полезных кишечных бактерий, который нарушается вследствие приема антибиотиков. Смузи с кефиром помогут восстановить баланс полезных бактерий в пищеварительной системе, чтобы обеспечить здоровое пищеварение.

Рецепт:

½ стакана обычного жирного кефира

1 стакан замороженной малины, персиков, клубники

½ столовой ложки семян льна

Выходит 1 порция.

5. Уменьшают желание есть

Держаться подальше от тяги к вредной пище и поддерживать уровень сахара в крови на постоянном уровне важно для общего здоровья. Яблочный уксус плюс корица в полосе могут стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря чему вы потеряете желание есть углеводы.

Рецепт:

1/3 стакана кокосовой воды

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 чайная ложка ванильного экстракта

½ стакана простого греческого йогурта

½ чайной ложки корицы

½ яблока, нарезанное

четыре кубика льда

Выходит 2 порции.

6. Снижают кровяное давление

Известно, что бананы снижают высокое АД естественным образом благодаря высокому содержанию калия. Их добавление в полосе помогает компенсировать влияние натрия, что приводит к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако проблемы с почками или прием определенных лекарств может потребовать консультации с врачом.

Рецепт:

½ стакана миндального молока

½ стакана клубники, нарезанной кусочками

½ среднего замороженного банана

1 киви, очищенный и нарезанный

1 чайная ложка молотых семян льна

Выходит 2 порции.

7. Преодоление диабета

Замена сладкого завтрака на сладкой полосе может стать отличным шагом для любого человека с преддиабетом. Этот напиток, контролирующий уровень глюкозы, содержит корицу и белок, строящий мышцы, помогая контролировать уровень сахара в крови.

Рецепт:

1 яблоко, очищенное от сердцевины и нарезанное

1 стакан листовой капусты

1 стакан несладкого миндального молока

1 чайная ложка порошка матча

1 ложка простого растительного протеинового порошка

корица и мускатный орех по вкусу

Выходит 1 порция.

8. Выглядеть младше

Многие желают иметь молодую, яркую кожу. Смузи, обогащенные витамином А из абрикосов и моркови, обеспечивают кожу необходимыми антиоксидантами, которые защищают ее от солнечных лучей и способствуют заживлению.

Рецепт:

½ стакана простого греческого йогурта высокой жирности

½ стакана тертой моркови

1 половинка кураги, нарезанная кубиками

1 свежий абрикос, очищенный от косточки и нарезанный

1 чайная ложка меда

1 чайная ложка корицы

9. Оставайтесь бодрыми

Нужно немного бодрости с утра? Попробуйте кофейный коктейль с белковым порошком и бананом. Он не только утолит ваш голод, но и обеспечит вас сытостью к обеду.

Рецепт:

½ стакана кофе, охлажденного или холодного заваривания

½ стакана 2% молока

2 ст.л. натурального арахисового масла

1 средний замороженный банан

1 мерная ложка сухого сывороточного протеина.

4 кубика льда

Выходит 2 порции.

10. Высыпайтесь

Если вы испытываете проблемы с засыпанием ночью, терпкий вишневый сок, содержащий мелатонин, природный индуктор сна, может помочь избавиться от этой проблемы. Смешайте его с ванильным греческим йогуртом для освежающего ночного отдыха.

Рецепт:

¾ стакана терпкого вишневого сока

1 стакан ванильного греческого йогурта

4 кубика льда

Выходит 2 порции.

Раньше OBOZ. UA рассказывал о пользе смузи с капустой кале.

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