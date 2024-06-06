Почему стоит пить смузи: 10 причин, которые вас удивят
Смузи приобрели популярность благодаря многочисленным преимуществам для здоровья и быстрому приготовлению. Если вы все еще сомневаетесь в их пользе, пора изменить свое мнение. Eatthis рассказал о десяти убедительных причинах, почему смузи должны стать частью вашего ежедневного рациона.
1. Ускоряет метаболизм
Добавление острых ингредиентов, таких как имбирь или кайенский перец, поможет запустить процесс сжигания калорий в вашем организме. Исследования показывают, что они могут ускорить метаболизм и снизить сигналы аппетита, тем самым способствуя похудению.
Рецепт:
- ½ стакана кокосовой воды
- 2 столовые ложки свежего лимонного сока
- ½ спелого авокадо
- 1 мерная ложка ванильного порошка молочного сывороточного протеина.
- ¼ чайной ложки кайенского перца
- 2 кусочка свежего имбиря
- 1 стакан замороженного манго
Выходит 2 порции.
2. Уменьшает боль при артрите
Если у вас болит колено от остеоартрита или болят мышцы из-за тренировки, попробуйте добавить в полосу терпкий вишневый сок. Этот компонент показал многообещающий потенциал для уменьшения воспаления и облегчения боли в суставах.
Рецепт:
- ½ стакана замороженной вишни
- ½ стакана вишневого сока
- 1 стакан греческого йогурта
- 2 столовые ложки миндального масла
Выходит 2 порции.
3. Снижает риск болезни Альцгеймера
Черника обладает свойствами улучшать память и даже потенциально снижать риск развития болезни Альцгеймера. Сочетание антиоксидантов, присутствующих в этой ягоде, вместе со шпинатом и куркумой поддерживает когнитивные функции, повышая умственную работоспособность.
Рецепт:
- 1 стакан замороженной черники
- 1 стакан воды
- ½ стакана шпината
- ½ стакана греческого йогурта без добавок
- 1 чайная ложка порошка матча
- ½ чайной ложки куркумы
- ¼ стакана кокосового молока
- лед по необходимости
Выходит 2 порции.
4. Восстановление кишечника после антибиотиков
Пробиотики восстанавливают баланс полезных кишечных бактерий, который нарушается вследствие приема антибиотиков. Смузи с кефиром помогут восстановить баланс полезных бактерий в пищеварительной системе, чтобы обеспечить здоровое пищеварение.
Рецепт:
- ½ стакана обычного жирного кефира
- 1 стакан замороженной малины, персиков, клубники
- ½ столовой ложки семян льна
Выходит 1 порция.
5. Уменьшают желание есть
Держаться подальше от тяги к вредной пище и поддерживать уровень сахара в крови на постоянном уровне важно для общего здоровья. Яблочный уксус плюс корица в полосе могут стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря чему вы потеряете желание есть углеводы.
Рецепт:
- 1/3 стакана кокосовой воды
- 1 столовая ложка яблочного уксуса
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- ½ стакана простого греческого йогурта
- ½ чайной ложки корицы
- ½ яблока, нарезанное
- четыре кубика льда
Выходит 2 порции.
6. Снижают кровяное давление
Известно, что бананы снижают высокое АД естественным образом благодаря высокому содержанию калия. Их добавление в полосе помогает компенсировать влияние натрия, что приводит к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако проблемы с почками или прием определенных лекарств может потребовать консультации с врачом.
Рецепт:
- ½ стакана миндального молока
- ½ стакана клубники, нарезанной кусочками
- ½ среднего замороженного банана
- 1 киви, очищенный и нарезанный
- 1 чайная ложка молотых семян льна
Выходит 2 порции.
7. Преодоление диабета
Замена сладкого завтрака на сладкой полосе может стать отличным шагом для любого человека с преддиабетом. Этот напиток, контролирующий уровень глюкозы, содержит корицу и белок, строящий мышцы, помогая контролировать уровень сахара в крови.
Рецепт:
- 1 яблоко, очищенное от сердцевины и нарезанное
- 1 стакан листовой капусты
- 1 стакан несладкого миндального молока
- 1 чайная ложка порошка матча
- 1 ложка простого растительного протеинового порошка
- корица и мускатный орех по вкусу
Выходит 1 порция.
8. Выглядеть младше
Многие желают иметь молодую, яркую кожу. Смузи, обогащенные витамином А из абрикосов и моркови, обеспечивают кожу необходимыми антиоксидантами, которые защищают ее от солнечных лучей и способствуют заживлению.
Рецепт:
- ½ стакана простого греческого йогурта высокой жирности
- ½ стакана тертой моркови
- 1 половинка кураги, нарезанная кубиками
- 1 свежий абрикос, очищенный от косточки и нарезанный
- 1 чайная ложка меда
- 1 чайная ложка корицы
9. Оставайтесь бодрыми
Нужно немного бодрости с утра? Попробуйте кофейный коктейль с белковым порошком и бананом. Он не только утолит ваш голод, но и обеспечит вас сытостью к обеду.
Рецепт:
- ½ стакана кофе, охлажденного или холодного заваривания
- ½ стакана 2% молока
- 2 ст.л. натурального арахисового масла
- 1 средний замороженный банан
- 1 мерная ложка сухого сывороточного протеина.
- 4 кубика льда
Выходит 2 порции.
10. Высыпайтесь
Если вы испытываете проблемы с засыпанием ночью, терпкий вишневый сок, содержащий мелатонин, природный индуктор сна, может помочь избавиться от этой проблемы. Смешайте его с ванильным греческим йогуртом для освежающего ночного отдыха.
Рецепт:
- ¾ стакана терпкого вишневого сока
- 1 стакан ванильного греческого йогурта
- 4 кубика льда
Выходит 2 порции.
Раньше OBOZ. UA рассказывал о пользе смузи с капустой кале.
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