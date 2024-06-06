УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Почему стоит пить смузи: 10 причин, которые вас удивят

Елена Кравченко
Новости медицины
3 минуты
171
Почему стоит пить смузи: 10 причин, которые вас удивят

Смузи приобрели популярность благодаря многочисленным преимуществам для здоровья и быстрому приготовлению. Если вы все еще сомневаетесь в их пользе, пора изменить свое мнение. Eatthis рассказал о десяти убедительных причинах, почему смузи должны стать частью вашего ежедневного рациона.

1. Ускоряет метаболизм

Добавление острых ингредиентов, таких как имбирь или кайенский перец, поможет запустить процесс сжигания калорий в вашем организме. Исследования показывают, что они могут ускорить метаболизм и снизить сигналы аппетита, тем самым способствуя похудению.

Рецепт:

  • ½ стакана кокосовой воды
  • 2 столовые ложки свежего лимонного сока
  • ½ спелого авокадо
  • 1 мерная ложка ванильного порошка молочного сывороточного протеина.
  • ¼ чайной ложки кайенского перца
  • 2 кусочка свежего имбиря
  • 1 стакан замороженного манго

Выходит 2 порции.

2. Уменьшает боль при артрите

Если у вас болит колено от остеоартрита или болят мышцы из-за тренировки, попробуйте добавить в полосу терпкий вишневый сок. Этот компонент показал многообещающий потенциал для уменьшения воспаления и облегчения боли в суставах.

Рецепт:

  • ½ стакана замороженной вишни
  • ½ стакана вишневого сока
  • 1 стакан греческого йогурта
  • 2 столовые ложки миндального масла

Выходит 2 порции.

3. Снижает риск болезни Альцгеймера

Черника обладает свойствами улучшать память и даже потенциально снижать риск развития болезни Альцгеймера. Сочетание антиоксидантов, присутствующих в этой ягоде, вместе со шпинатом и куркумой поддерживает когнитивные функции, повышая умственную работоспособность.

Рецепт:

  • 1 стакан замороженной черники
  • 1 стакан воды
  • ½ стакана шпината
  • ½ стакана греческого йогурта без добавок
  • 1 чайная ложка порошка матча
  • ½ чайной ложки куркумы
  • ¼ стакана кокосового молока
  • лед по необходимости

Выходит 2 порции.

4. Восстановление кишечника после антибиотиков

Пробиотики восстанавливают баланс полезных кишечных бактерий, который нарушается вследствие приема антибиотиков. Смузи с кефиром помогут восстановить баланс полезных бактерий в пищеварительной системе, чтобы обеспечить здоровое пищеварение.

Рецепт:

  • ½ стакана обычного жирного кефира
  • 1 стакан замороженной малины, персиков, клубники
  • ½ столовой ложки семян льна

Выходит 1 порция.

5. Уменьшают желание есть

Держаться подальше от тяги к вредной пище и поддерживать уровень сахара в крови на постоянном уровне важно для общего здоровья. Яблочный уксус плюс корица в полосе могут стабилизировать уровень сахара в крови, благодаря чему вы потеряете желание есть углеводы.

Рецепт:

  • 1/3 стакана кокосовой воды
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • ½ стакана простого греческого йогурта
  • ½ чайной ложки корицы
  • ½ яблока, нарезанное
  • четыре кубика льда

Выходит 2 порции.

6. Снижают кровяное давление

Известно, что бананы снижают высокое АД естественным образом благодаря высокому содержанию калия. Их добавление в полосе помогает компенсировать влияние натрия, что приводит к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако проблемы с почками или прием определенных лекарств может потребовать консультации с врачом.

Рецепт:

  • ½ стакана миндального молока
  • ½ стакана клубники, нарезанной кусочками
  • ½ среднего замороженного банана
  • 1 киви, очищенный и нарезанный
  • 1 чайная ложка молотых семян льна

Выходит 2 порции.

7. Преодоление диабета

Замена сладкого завтрака на сладкой полосе может стать отличным шагом для любого человека с преддиабетом. Этот напиток, контролирующий уровень глюкозы, содержит корицу и белок, строящий мышцы, помогая контролировать уровень сахара в крови.

Рецепт:

  • 1 яблоко, очищенное от сердцевины и нарезанное
  • 1 стакан листовой капусты
  • 1 стакан несладкого миндального молока
  • 1 чайная ложка порошка матча
  • 1 ложка простого растительного протеинового порошка
  • корица и мускатный орех по вкусу

Выходит 1 порция.

8. Выглядеть младше

Многие желают иметь молодую, яркую кожу. Смузи, обогащенные витамином А из абрикосов и моркови, обеспечивают кожу необходимыми антиоксидантами, которые защищают ее от солнечных лучей и способствуют заживлению.

Рецепт:

  • ½ стакана простого греческого йогурта высокой жирности
  • ½ стакана тертой моркови
  • 1 половинка кураги, нарезанная кубиками
  • 1 свежий абрикос, очищенный от косточки и нарезанный
  • 1 чайная ложка меда
  • 1 чайная ложка корицы

9. Оставайтесь бодрыми

Нужно немного бодрости с утра? Попробуйте кофейный коктейль с белковым порошком и бананом. Он не только утолит ваш голод, но и обеспечит вас сытостью к обеду.

Рецепт:

  • ½ стакана кофе, охлажденного или холодного заваривания
  • ½ стакана 2% молока
  • 2 ст.л. натурального арахисового масла
  • 1 средний замороженный банан
  • 1 мерная ложка сухого сывороточного протеина.
  • 4 кубика льда

Выходит 2 порции.

10. Высыпайтесь

Если вы испытываете проблемы с засыпанием ночью, терпкий вишневый сок, содержащий мелатонин, природный индуктор сна, может помочь избавиться от этой проблемы. Смешайте его с ванильным греческим йогуртом для освежающего ночного отдыха.

Рецепт:

  • ¾ стакана терпкого вишневого сока
  • 1 стакан ванильного греческого йогурта
  • 4 кубика льда

Выходит 2 порции.

Раньше OBOZ. UA рассказывал о пользе смузи с капустой кале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская