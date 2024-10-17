Почему употребление алкоголя натощак может навредить: мнение диетолога

Употребление алкоголя в голодный желудок – это привычка, которая может показаться безвредной, однако она несет серьезные риски для здоровья. Быстрее опьянения, резкие колебания уровня сахара в крови и повышенный аппетит могут привести к отрицательным последствиям.

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Многие люди не понимают, как такие действия влияют на организм, что со временем может отразиться на состоянии сердца и сосудов. Диетологи предупреждают: чтобы избежать проблем, следует соблюдать осторожность и не забывать о важности правильного питания перед употреблением алкоголя. Больше об этом пишет eatthis.com.

Быстрое опьянение

Иногда люди хотят получить лёгкое состояние опьянения. Одно из последних исследований показало, что умеренное употребление алкоголя может облегчить сердечные последствия стресса. Однако, когда вы пьете без еды, опьянение наступает гораздо быстрее, и это может иметь свои последствия.

Колебание уровня сахара в крови

Диетолог Бонни Тауб-Дикс говорит, что употребление алкоголя в голодный желудок может привести к опасному снижению уровня сахара в крови. А легкий перекус поможет его стабилизировать.

Джессика Гоффман, консультант по вопросам алкоголя и наркотиков, отметила: "Мы не всегда осознаем количество сахара, которое метаболизируем во время употребления алкоголя". Повышение уровня сахара в крови до опасных показателей (обычный уровень составляет менее 140 мг на децилитр) может увеличить риск сердечных заболеваний и других сердечно-сосудистых осложнений.

Утрата контроля над диетой

Тауб-Дикс предостерегает, что попытка экономии калорий за счет пропуска пищи и переход к напиткам может привести к обратному результату. Многие из нас знают, что после ночных развлечений часто наступает момент, когда хочется заказать что-нибудь на доставку. И здесь уже не только хлеб, но и пицца, фаст-фуд или мороженое становятся частыми "провокаторами" потери дисциплины.

Плохое самочувствие

Известны симптомы: головная боль, похмелье, ухудшение концентрации или даже тревожность на следующий день. Небольшой перекус перед употреблением алкоголя может помочь избежать этих неприятных последствий.

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