Почему ваши попытки похудеть закончились неудачей: 15 причин, которые следует учесть

Путь к похудению может быть нелегким, и ключевым здесь является целеустремленность и настойчивость. Несмотря на то, что вы пытались есть поменьше, есть здоровую пищу и больше тренироваться, вы все равно замечаете, что вес не уменьшается. По словам Eatthis, столкнувшись с такой ситуацией, необходимо не опускать руки, а попытаться разобраться в причинах своей неудачи.

1. Переедание здоровой пищи

То, что еда считается "здоровой", не означает, что ее можно есть без ограничений. Если съесть чрезмерное количество таких полезных продуктов, как авокадо, темный шоколад, орехи и ореховое масло из-за их калорийности, вы все равно можете набрать лишние килограммы. Будьте осторожны с размерами порций.

2. В зависимости от микроволновой пищи

Быстрые блюда из микроволновки часто содержат большое количество натрия, который вызывает вздутие живота или даже увеличение веса из-за задержки воды. Готовьте еду заранее, вместо того чтобы полагаться на эти варианты с высоким содержанием соли.

3. Недостаток сна

Недостаточное количество сна не только влияет на общее состояние здоровья, но и препятствует прогрессу в похудении. Недосыпание может повысить уровень гормонов стресса, повлиять на гормоны, регулирующие чувство голода, или ухудшить процессы восстановления после тренировок, среди других факторов, приводящих к стойкому снижению метаболизма с течением времени. Следовательно, следует серьезно отнестись к отсутствию качественного отдыха в течение достаточного количества часов.

4. Недостаточное потребление калорий

Резкое сокращение калорий может отрицательно повлиять на программу понижения веса, что в конечном итоге приведет к тому, что результаты будут не такими, как ожидалось. Недостаточное количество калорий замедляет метаболизм из-за того, что организм склонен слишком много откладывать жир, или, наоборот, диета уменьшает количество калорийных продуктов, одновременно обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

5. Невозможность очистить свой амбар

Удачная диета начинается с избавления от соблазнительных и нездоровых товаров. Устраните все вещи, которые могут испортить вашу диету.

6. Нереальная строгость

Резкий отказ от любимых блюд может заставить вас почувствовать себя обделенными, что в конечном счете может привести к срыву диеты. Будьте гибкими и ищите другие способы предотвратить выход из-под контроля.

7. Недостаточная гидратация

Задержка воды в организме может привести к остановке цифр на весах. Поддержание гидратации способствует выведению лишнего веса.

8. Полагаться на диетические напитки

Доказано, что искусственные подсластители, содержащиеся в диетических напитках, увеличивают тягу к сладкой пище и могут оказывать негативное влияние на полезные бактерии, присутствующие в кишечнике. Вместо этого ешьте цельные натуральные продукты как можно чаще.

9. Отсутствие личной мотивации

Начало программы похудения без конкретной мотивации или мотивации может привести к срыву, что в конечном итоге может привести к полной потере интереса. Придумайте личные причины, почему вы хотите сбросить лишние килограммы, чтобы не останавливаться, даже когда будет тяжело.

10. Ограничение приема пищи до трех раз в день

Более частые приемы пищи в течение дня помогают контролировать голод и увеличивают общее сжигание калорий. Включите здоровые перекусы между приемами пищи.

11. Перекус пустыми углеводами

Закуски с высоким содержанием сахара и низким содержанием питательных веществ не обладают свойствами насыщения. Поэтому люди склонны съедать слишком много, прежде чем почувствуют сытость, тогда как следует отдавать предпочтение закускам с низким содержанием сахара, богатым белками или наполнителям.

12. Бездумное питание

Неуважительное потребление пищи, например, при просмотре телевизора, приводит к перееданию. Ешьте осознанно, чтобы вы могли распознать, когда вы сыты после еды.

13. Неправильная пирамида питания

Не всем следует потреблять 2 000 калорий в день. Персонализируйте потребление на основе ваших личных факторов, таких как вес, возраст, пол, рост и уровень активности.

14. Отсутствие управления стрессом

Длительный стресс может препятствовать похудению, повышая уровень кортизола и стимулируя накопление жиров. Найдите здоровые способы борьбы со стрессом, такие как физические упражнения, медитация или употребление продуктов, снимающих стресс.

15. Слишком много думать о физических упражнениях

Постоянные мнения о предстоящей тренировке могут привести к употреблению большего количества калорий в надежде сжечь их. Сосредоточьтесь на регулярных физических нагрузках преимущественно в утренние часы, чтобы минимизировать чрезмерные размышления и улучшить результаты.

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