Почему важно завтракать: как это влияет на сброс лишнего веса

Вопреки расхожему мнению, пропуск завтрака не приносит никакой пользы вашему организму. По словам Eatthis, масштабное исследование, опубликованное в "Журнале питания", показало, что принятие сытного завтрака в качестве основы здорового питания может привести к снижению индекса массы тела по сравнению с теми, кто его пропускает.

В другом исследовании, проведенном Лабораторией пищевых продуктов и брендов Корнельского университета, было обнаружено, что примерно 97% опрошенных стройных людей признались, что регулярно завтракают. Высокий процент завтракающих стройных людей совпадает с результатами предыдущих исследований.

Однако время завтрака так же важно, как и его содержимое. Желательно завтракать в течение 30 минут после пробуждения. Такая практика восполняет и заряжает энергией организм после ночного сна, позволяя ему оптимально функционировать в течение дня.

Опоздание с завтраком может привести к ощущению голода, из-за чего организм переходит в состояние замедленного сжигания калорий и пониженного метаболизма. Чтобы помочь организму эффективно сжигать калории, жизненно важно постоянно пополнять его запасы.

Когда дело доходит до выбора завтрака, важно избегать рафинированных углеводов, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара. Вместо этого отдавайте предпочтение цельным продуктам, богатым белоком, клетчаткой, низким содержанием вредных жиров и низкой калорийностью.

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