УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Почему возникает дефицит железа: кто в зоне риска

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
219
Почему возникает дефицит железа: кто в зоне риска

Железо – минерал, который важен для многих функций организма. В частности, речь идет о выработке гемоглобина. Дефицит железа приводит к появлению анемии, состоянию, при котором может возникать усталость, слабость и другие проблемы.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, железо помогает поддерживать здоровую иммунную систему, когнитивные функции и оказывает влияние на метаболизм.

Типы железа:

  • гемовое железо – содержит в продуктах животного происхождения, легче усваивается организмом;
  • негемовое железо – содержит в продуктах растительного происхождения, хуже усваивается.

Как появляется дефицит железа

Дефицит железа в организме человека возможен из-за различных факторов, а именно:

Неадекватная диета

Недостаточное потребление продуктов, содержащих железо, может привести к его рациону.

Плохое всасывание железа

Всасывание железа из пищи могут усугубить определенные заболевания, а именно целиакия или воспалительные заболевания кишечника.

Потеря крови

К дефициту железа может привести любой тип кровопотери. В частности, менструальные периоды или желудочно-кишечные кровотечения.

Повышенная потребность в железе

Речь идет о детях, беременных женщинах. Они могут иметь повышенный риск дефицита железа.

Хронические заболевания

Заболевание почек или рак может привести к дефициту железа.

Прием лекарства

Препятствовать усвоению железа и способствовать его дефициту могут определенные лекарства, такие как ингибиторы протонной помпы или антациды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о продуктах, содержащих витамин С.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская