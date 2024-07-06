Почему возникает дефицит железа: кто в зоне риска

Железо – минерал, который важен для многих функций организма. В частности, речь идет о выработке гемоглобина. Дефицит железа приводит к появлению анемии, состоянию, при котором может возникать усталость, слабость и другие проблемы.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, железо помогает поддерживать здоровую иммунную систему, когнитивные функции и оказывает влияние на метаболизм.

Типы железа:

гемовое железо – содержит в продуктах животного происхождения, легче усваивается организмом;

негемовое железо – содержит в продуктах растительного происхождения, хуже усваивается.

Как появляется дефицит железа

Дефицит железа в организме человека возможен из-за различных факторов, а именно:

Неадекватная диета

Недостаточное потребление продуктов, содержащих железо, может привести к его рациону.

Плохое всасывание железа

Всасывание железа из пищи могут усугубить определенные заболевания, а именно целиакия или воспалительные заболевания кишечника.

Потеря крови

К дефициту железа может привести любой тип кровопотери. В частности, менструальные периоды или желудочно-кишечные кровотечения.

Повышенная потребность в железе

Речь идет о детях, беременных женщинах. Они могут иметь повышенный риск дефицита железа.

Хронические заболевания

Заболевание почек или рак может привести к дефициту железа.

Прием лекарства

Препятствовать усвоению железа и способствовать его дефициту могут определенные лекарства, такие как ингибиторы протонной помпы или антациды.

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