Почему возникает дефицит железа: кто в зоне риска
Железо – минерал, который важен для многих функций организма. В частности, речь идет о выработке гемоглобина. Дефицит железа приводит к появлению анемии, состоянию, при котором может возникать усталость, слабость и другие проблемы.
Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, железо помогает поддерживать здоровую иммунную систему, когнитивные функции и оказывает влияние на метаболизм.
Типы железа:
- гемовое железо – содержит в продуктах животного происхождения, легче усваивается организмом;
- негемовое железо – содержит в продуктах растительного происхождения, хуже усваивается.
Как появляется дефицит железа
Дефицит железа в организме человека возможен из-за различных факторов, а именно:
Неадекватная диета
Недостаточное потребление продуктов, содержащих железо, может привести к его рациону.
Плохое всасывание железа
Всасывание железа из пищи могут усугубить определенные заболевания, а именно целиакия или воспалительные заболевания кишечника.
Потеря крови
К дефициту железа может привести любой тип кровопотери. В частности, менструальные периоды или желудочно-кишечные кровотечения.
Повышенная потребность в железе
Речь идет о детях, беременных женщинах. Они могут иметь повышенный риск дефицита железа.
Хронические заболевания
Заболевание почек или рак может привести к дефициту железа.
Прием лекарства
Препятствовать усвоению железа и способствовать его дефициту могут определенные лекарства, такие как ингибиторы протонной помпы или антациды.
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