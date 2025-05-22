Подтянутые руки без зала: 4 эффективных упражнения с гантелями

Весна – идеальное время, чтобы обновить не только гардероб, но и свое тело. Если вы мечтаете о подтянутых руках, которые будут хорошо смотреться в открытой одежде, легкие гантели станут вашим надежным помощником.

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Даже небольшой вес может дать впечатляющий результат, если выполнять упражнения правильно. Издание опубликовало четыре эффективных движения, которые помогут сделать руки сильными, стройными и заметно подтянутыми.

Дельтовидный пресс над головой

Начните упражнение, стоя, с напряженным животом и слегка изогнутыми коленями. Поднимите руки вверх так, чтобы локти были изогнуты, а ладони направлены снаружи, при этом локти должны быть чуть ниже уровня плеч. Поднимите руки над головой, выпрямив их. Прежде чем повернуть руки в исходное положение, они должны оказаться чуть-чуть перед лицом.

Разгибание трицепса над головой

Соедините гантели над головой, затем согните локти, опустив гантели за голову. После этого выпрямите руки вверх, активируя трицепсы, и снова опустите руки за голову, чтобы завершить одно повторение. Важно – держите гантели за головой на протяжении всего выполнения упражнения.

Гибка бицепса

Теперь опустите руки, прижимая локти к бокам, а ладони разверните вверх. Сначала опустите гантели до бедер, а затем поднимите их до уровня плеч. Чтобы завершить одно повторение, вернитесь в исходное положение.

Ромбовый ряд

Наклонитесь вперед на 45 градусов, активируя мышцы пресса и согнув колени. Вытяните руки перед собой, сделав движения руками, словно вы держите мяч. Затем поднимите взгляд, чтобы вытянуть шею. Держите локти на уровне плеч, разведите гантели и сожмите лопатки. Для завершения повтора вернитесь в исходное положение.

Следуйте по 8 повторений для каждого упражнения в течение двух подходов для максимального эффекта.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые помогут укрепить пресс.

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