Физические изменения без нагрузки: советы по поддержанию ментального здоровья

Когда мы говорим об оптимальном физическом состоянии тела, большинство упоминает о 5 главных столбах, включающих: силу, скорость, равновесие, гибкость и выносливость. Однако достичь желаемого результата нельзя без ментального укрепления, не требующего физической нагрузки и особых усилий.

Именно ментальное укрепление и некоторые привычки помогут вам достичь результатов, поддерживая здоровый образ жизни и ясное мышление. Что следует делать, чтобы улучшить свое состояние, разбирались в Eat This, Not That !

Ведите журнал

Научные исследования показывают, что регулярное ведение журнала улучшает настроение и снижает стресс. Таким образом, ведение дневника помогает снизить тревогу, улучшить самочувствие и поддерживать иммунную систему. Кроме того, заполнение фитнес-дневника способствует ответственности, контролю прогресса и анализу как успехов, так и неудач.

Медитируйте

Медитация – это не только сиденье в позе лотоса на горе. Медитация помогает подготовить ум, активировать парасимпатическую нервную систему. Кроме того, если во время медитации положить руку к сердцу, а также глубокие вдохи, можно быстро успокоиться, снизить кровяное давление и насытить кровь кислородом, помогающим во время тренировок.

Обеспечивайте себе оптимальные часы для сна

Если вы плохо спите, вам трудно оставаться в форме и поддерживать здоровое состояние. Сон необходим для обновления мышц и наполнения энергией. Кроме того, здоровый отдых и крепкий сон способствуют выработке необходимых гормонов и росту мышечной массы.

Сочувствуйте себе

Прокрастинация считается самым большим препятствием, что мешает поддерживать форму в тонусе. Ученые рекомендуют бороться с избеганием разнообразных задач не посредством списков дел, а через сочувствие к себе. Таким образом, если вы будете добрее к себе, это не только уменьшит стресс, но и повысит мотивацию и чувство собственного достоинства. Учтите, что самосочувствие не требует ничего внешнего, только готовности принимать свои вызовы с добротой и принятием.

