Глубинная морская вода: какие у нее преимущества для здоровья

Недавние исследования показывают, что морская вода может коренным образом изменить наш подход к улучшению самочувствия. Эта богатая минералами жидкость не только демонстрирует потенциал для улучшения здоровья кишечника, но и может снижать уровень холестерина и предотвращать воспалительные заболевания по сравнению с другими типами воды. Eatthis рассказал о ней поподробнее.

Такая вода отличается большим количеством электролитов, таких как натрий, калий, кальций и магний. В 2013 году тайваньские исследователи предположили, что эти полезные свойства жидкости могут быть обусловлены древними компонентами, поскольку формы жизни развились из глубин океана. Современные исследования показывают, что эта теория имеет смысл.

К примеру, недавнее японское исследование, в котором принимали участие люди, потреблявшие очищенную морскую воду в течение 12 недель, показало заметное улучшение состояния кишечника. Аналогично исследование, проведенное в Корее, подтвердило способность глубинных морских вод снижать уровень холестерина у людей, страдающих его повышенным содержанием в организме. К тому же исследование, проведенное в 2017 году, выявило потенциальные ее преимущества в лечении или профилактике воспалительных заболеваний, таких как атопический дерматит.

Интересно, что предыдущее исследование, проведенное в Университете Аризоны в 2016 году, выявило, что глубинная морская вода увлажняет спортсменов быстрее источниковой воды и спортивных напитков на основе углеводов. Эти удивительные результаты вызвали интерес у Kona Deep, бренда бутылированной воды, с Гавайских островов. Следующие более масштабные исследования еще больше подтвердили эти наблюдения.

Поглощение воды происходит с помощью сложных устройств, которым способствуют белки, известные как аквапорины. Как ни странно, оказывается, что состав потребляемой воды может влиять на эти механизмы. Доктор Джон Конхилас, член исследовательской группы, предполагает, что поиск оптимального баланса растворителей является ключевым для эффективной гидратации. В этом отношении глубоководная морская вода, похоже, достигает идеального равновесия.

Следует отметить, что специфические факторы, такие как пол, вес могут влиять на эти результаты среди общего населения. Однако исследователи считают, что фундаментальные механизмы остаются неизменными. К тому же, недавние японские исследования указывают на то, что глубинная морская вода может потенциально влиять на микробиом кишечника, еще более оптимизируя нашу способность к гидратации.

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