Похудение при минимальных усилиях: преимущества низкоинтенсивной тренировки

Чтобы похудеть, совсем не обязательно изнурять себя в зале. К тому же чрезмерная интенсивность и диета с дефицитом калорий лишь усиливают стресс для организма, а потому лучше чередовать дни высокой активности с легкими тренировками, которые способствуют восстановлению.

Такой подход поможет тренироваться дольше и получить лучшие результаты. Какие упражнения приближают похудение без нагрузки с долгосрочным эффектом, рассказали в Eat This, Not That.

Приседания с гантелями (1-2 раза по 30 подходов)

Используйте легкий вес, который сможете поднимать и постепенно увеличивать, избегая привыкания. Держите гантель обеими руками возле груди, при этом сохраняйте локти опущенными. Далее присядьте, разводя колени и держа спину ровной. Работайте в комфортном для себя темпе, отталкиваясь от пяток.

Перенос веса (3 раза по 18 метров)

Возьмите в руку тяжелую гантель или гирю, держите спину ровно, а грудь приподнятой. Сожмите лопатки и выполните несколько шагов. Повторите упражнение меняя руку и постепенно увеличивая дистанцию.

Медвежий ход (3 подхода по 18 метров)

Встаньте на корточки и перемещайтесь, разместив руки под плечами, а колени под бедрами. Ползайте вперед, двигая одновременно правую руку и левую ногу, чередуя стороны. При этом, держите бедра низко, а голову прямо.

Упражнение на стене (10 повторений)

Станьте спиной к стене, прижимая к ней голову, плечи и ягодицы. Также, прислоните предплечья, чтобы между кожей и стеной не было пространства. Сожмите ягодицы и прижимайте поясницу к стене, двигая предплечья вверх и вниз.

Дыхание в позе ребенка (3 подхода по 5 выдохов)

Примите позу ребенка, округляя позвоночник. Вдыхайте носом, расширяя диафрагму и втягивайте живот к бедрам. Выдохните до конца, задержав дыхание на секунду и снова глубоко вдохните.

