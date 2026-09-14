Показатели были критическими: во Львове спасли 54-летнего мужчину с редким пороком сердца
Во Львове кардиохирурги успешно прооперировали 54-летнего Павла Василькевича, у которого с рождения наблюдалась редкая аномалия Эбштейна. Мужчина дожил с тяжелым врожденным пороком сердца до этого возраста, однако несколько месяцев назад его состояние резко ухудшилось, и без хирургического вмешательства спасти ему жизнь было невозможно.
Об этом в Facebook сообщило Первое медицинское объединение Львова. Операцию провели совместно кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона и Детской больницы Святого Николая, поскольку подобные вмешательства преимущественно выполняют пациентам до 18 лет, а в мире таких операций проводят менее 700 в год.
Мужчина прожил с этим пороком до 54 лет
Павел Василькевич из Львовской области родился с аномалией Эбштейна — редкой патологией, которая встречается у 0,5–1 % пациентов с врождёнными пороками сердца. При этом заболевании трёхстворчатый клапан работает неправильно, из-за чего часть крови возвращается в предсердие, а правый желудочек развивается аномально и не может полноценно выталкивать кровь в лёгкие.
При тяжелой форме заболевания без хирургического лечения пациенты могут умереть еще в детстве или юности. При этом Павел годами получал только медикаментозную поддержку и даже работал на строительстве, выполняя значительные физические нагрузки.
Его состояние стало критическим всего несколько месяцев назад. У мужчины появилась сильная одышка, после чего он обратился к врачу по месту жительства.
Результаты обследования оказались настолько тяжелыми, что врач немедленно вызвал скорую помощь. Павла доставили в больницу Святого Пантелеймона, где он постоянно нуждался в кислородной поддержке и фактически уже не мог самостоятельно дышать.
Львовские хирурги провели редкую операцию
Перед медиками стояла сложная задача – исправить врожденный порок сердца у взрослого пациента. Поэтому кардиохирурги и специалисты по трансплантации сердца больницы Святого Пантелеймона обратились к заведующему отделением кардиохирургии Детской больницы Святого Николая Александру Ячнику, который имеет опыт лечения сложных патологий сердца у детей.
Команда решила провести мужчине конусную реконструкцию трехстворчатого клапана с пликацией правого желудочка.
Во время операции медики отделили трехстворчатый клапан от места его крепления к фиброзному кольцу, сохранив папиллярные мышцы. После этого из клапана сформировали конус и пришили его к новому кольцу, а также уменьшили объём правого желудочка путём пликации.
По словам кардиохирурга больницы Святого Пантелеймона Виктора Титюка, операция прошла успешно.
После операции Павел снова может нормально дышать и ходить. Мужчина отметил, что теперь планирует беречь здоровье и больше времени проводить с семьёй и внуками, отказавшись от тяжёлой физической работы.
Напомним, во Львове врачи провели сложное хирургическое вмешательство 8-летнему мальчику с гидронефрозом. Операция была выполнена с помощью роботизированной системы Senhance с искусственным интеллектом, благодаря чему медикам удалось сохранить почку и восстановить ее работу.
Как писал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 4-месячную девочку, у которой обнаружили тромбы в сердце и критически важных сосудах. Медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка без хирургического вмешательства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.