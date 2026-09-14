Показатели были критическими: во Львове спасли 54-летнего мужчину с редким пороком сердца

Во Львове кардиохирурги успешно прооперировали 54-летнего Павла Василькевича, у которого с рождения наблюдалась редкая аномалия Эбштейна. Мужчина дожил с тяжелым врожденным пороком сердца до этого возраста, однако несколько месяцев назад его состояние резко ухудшилось, и без хирургического вмешательства спасти ему жизнь было невозможно.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщило Первое медицинское объединение Львова. Операцию провели совместно кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона и Детской больницы Святого Николая, поскольку подобные вмешательства преимущественно выполняют пациентам до 18 лет, а в мире таких операций проводят менее 700 в год.

Мужчина прожил с этим пороком до 54 лет

Павел Василькевич из Львовской области родился с аномалией Эбштейна — редкой патологией, которая встречается у 0,5–1 % пациентов с врождёнными пороками сердца. При этом заболевании трёхстворчатый клапан работает неправильно, из-за чего часть крови возвращается в предсердие, а правый желудочек развивается аномально и не может полноценно выталкивать кровь в лёгкие.

При тяжелой форме заболевания без хирургического лечения пациенты могут умереть еще в детстве или юности. При этом Павел годами получал только медикаментозную поддержку и даже работал на строительстве, выполняя значительные физические нагрузки.

Главные истории дня

Его состояние стало критическим всего несколько месяцев назад. У мужчины появилась сильная одышка, после чего он обратился к врачу по месту жительства.

Результаты обследования оказались настолько тяжелыми, что врач немедленно вызвал скорую помощь. Павла доставили в больницу Святого Пантелеймона, где он постоянно нуждался в кислородной поддержке и фактически уже не мог самостоятельно дышать.

Львовские хирурги провели редкую операцию

Перед медиками стояла сложная задача – исправить врожденный порок сердца у взрослого пациента. Поэтому кардиохирурги и специалисты по трансплантации сердца больницы Святого Пантелеймона обратились к заведующему отделением кардиохирургии Детской больницы Святого Николая Александру Ячнику, который имеет опыт лечения сложных патологий сердца у детей.

Команда решила провести мужчине конусную реконструкцию трехстворчатого клапана с пликацией правого желудочка.

Во время операции медики отделили трехстворчатый клапан от места его крепления к фиброзному кольцу, сохранив папиллярные мышцы. После этого из клапана сформировали конус и пришили его к новому кольцу, а также уменьшили объём правого желудочка путём пликации.

По словам кардиохирурга больницы Святого Пантелеймона Виктора Титюка, операция прошла успешно.

После операции Павел снова может нормально дышать и ходить. Мужчина отметил, что теперь планирует беречь здоровье и больше времени проводить с семьёй и внуками, отказавшись от тяжёлой физической работы.

Напомним, во Львове врачи провели сложное хирургическое вмешательство 8-летнему мальчику с гидронефрозом. Операция была выполнена с помощью роботизированной системы Senhance с искусственным интеллектом, благодаря чему медикам удалось сохранить почку и восстановить ее работу.

Как писал OBOZ.UA, во Львове врачи спасли 4-месячную девочку, у которой обнаружили тромбы в сердце и критически важных сосудах. Медикам удалось стабилизировать состояние ребёнка без хирургического вмешательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!