Полезно, вкусно и без лишнего сахара: 7 способов приготовить овсянку

Овсянка – это не только вкусный и питательный завтрак, но и эффективный союзник в борьбе за плоский живот. Все зависит от способа ее приготовления и выбранных ингредиентов.

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Если избежать лишнего сахара и выбрать правильные добавки, обычная овсянка превратится в настоящую суперпищу. Издание eatthis.com собрало семь проверенных способов, как приготовить овсянку, чтобы поддерживать здоровье и стройность.

Выбирайте натуральные подсластители

"Полезность овсянки в значительной степени зависит от того, что вы к ней добавляете. Свежие ягоды, орехи, семена льна – все это повышает питательную ценность блюда. А вместо калорийных подсластителей или кленового сиропа лучше использовать экстракт монашеского фрукта. К тому же, орехи добавляют белок и помогают дольше оставаться сытым", – объясняет диетолог Триста Бест.

Ешьте овсянку холодной

"Овсянка, которая настаивается ночью, усваивается организмом лучше, чем традиционно сваренная. Благодаря длительному замачиванию снижается уровень фитиновой кислоты, а следовательно, улучшается усвоение питательных веществ и работа кишечника", – утверждает эксперт по питанию Нилу Шахриари.

Диетолог Кара Ландау добавляет, что употребляя овсянку холодной, вы сохраняете резистентный крахмал, который действует как пребиотик. Это помогает лучше контролировать аппетит и снижает выброс инсулина – ключевой фактор для уменьшения жировых отложений".

Обогащайте овсянку белком

"Хотя овсянка – это отличный источник клетчатки, она также содержит много углеводов. Чтобы избежать чрезмерного употребления углеводов утром, добавьте немного белка: две столовые ложки арахисовой или миндальной пасты, одну мерную ложку протеина или горстку измельченных орехов. Это поможет предотвратить вздутие живота и обеспечит длительное насыщение", – говорит диетолог Меган Берд.

Добавляйте фрукты или овощи

"Повысить пищевую ценность овсянки можно, если добавить яркие сезонные фрукты или даже овощи. Это не только улучшит вкус, но и добавит витаминов и минералов без лишних калорий. Попробуйте сделать домашнее чиа-варенье из имеющихся фруктов или приготовьте соленую овсянку с грибами и шпинатом", – советует диетолог Маккензи Берджесс.

Отдавайте предпочтение овсянке грубого помола

"Чтобы получить максимум клетчатки и минимум натрия, лучше выбирать овсянку стального или традиционного помола. Такую овсянку можно варить или готовить холодной способом "overnight". Добавьте к ней банан – он выступает как пребиотик, питающий полезную микрофлору, или ягоды – источник клетчатки и антиоксидантов. Можно добавить изюм или сушеную клюкву – они насыщаются влагой во время варки и придают естественную сладость. А семена чиа и льна увеличат содержание клетчатки – их можно добавлять в горячую или ночную овсянку", – объясняет диетолог Бренда Браслоу.

Избегайте ароматизированных и быстрых вариантов

"Следует избегать быстрорастворимой или ароматизированной овсянки, поскольку она часто содержит большое количество сахара. Лучший выбор – это овсянка стального помола или старомодная плющеная. Она медленнее переваривается и дольше сохраняет чувство сытости, что помогает не переедать. Чтобы улучшить вкус, добавьте поджаренные орехи и семена – это источник белка, клетчатки и полезных жиров", – отмечает Крис Хиггинс, сертифицированный тренер.

Варите на воде, нежирном или растительном молоке

"Рекомендую готовить овсянку на воде, обезжиренном или несладком растительном молоке. Можно посыпать ее корицей, а также добавить 1-2 столовые ложки здоровых жиров – например, грецких орехов или семян льна", – отмечает диетолог Лиза Янг.

Янг также советует сделать овсянку сладкой благодаря фруктам – это природный источник сахара, который не вредит фигуре. "Нарежьте яблоко или добавьте чернику непосредственно перед приготовлением – результат будет удивительно вкусный. Сахар не понадобится. Избегайте добавления меда и белого сахара, если только речь не идет об очень небольшом количестве – не более половины чайной ложки. И, конечно, не покупайте уже подслащенные варианты в пакетиках", – подытоживает она.

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