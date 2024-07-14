Полезные и вкусные полосы: что добавить к напитку

Смузи может стать питательной закуской или даже частью хорошо сбалансированного завтрака. Напиток обладает множеством питательных предпочтений для здоровья человека.

Об этом сообщили в health. Витамины, минералы и антиоксиданты могут помочь улучшить пищеварение, водный баланс и уровень энергии.

Что добавить к полосе:

Ягоды годжи

Ягоды годжи имеют остро-сладкий вкус и широкий спектр питательных веществ. Они содержат много антиоксидантов, витаминов и минералов, поддерживающих иммунную функцию, здоровую кожу, настроение и зрение. Биологически активные соединения обладают противовоспалительными, противомикробными и противораковыми свойствами.

Семена конопли

Семена конопли являются отличным источником омега-3 и омега-6 жирных кислот, они помогают бороться с воспалением. Также они считаются полноценным белком, в том числе содержат все девять незаменимых аминокислот.

Семена конопли содержат клетчатку, поддерживают здоровое пищеварение и сбалансированный микробиом кишечника.

Лиственная зелень

Речь идет о шпинате, капусте, они богаты несколькими витаминами и минералами. Листовая зелень оказывает положительное влияние на здоровье глаз, сердца и иммунитет. Также она богата витамином К, а антиоксиданты могут помочь бороться с окислительным стрессом и снизить риск хронических заболеваний.

Миндаль

Миндаль содержит жиры, белки, клетчатку, витамины, минералы и биологически активные соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Потребление миндаля может помочь снизить уровень холестерина, снизить риск сердечных заболеваний.

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