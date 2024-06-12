Полезные привычки для плоского живота: советы тренера

Достижение более плоского живота имеет много преимуществ. Согласно Medical News Today, благодаря упражнениям, вы можете устранить или снизить риск развития многих хронических заболеваний, таких как диабет 2-го типа и болезни сердца. Плоский животик также может поднять самооценку, поскольку ваша любимая одежда будет сидеть лучше, а здоровье улучшится.

Джеки Смит – сертифицированный тренер по здоровому питанию от IIN и фитнес-инструктор поделилась несколькими безошибочными привычками упражнений для плоского живота, которые легко придерживаться. Об этом пишет издание eatthis.com.

Избавиться от жира на животе – дело не из легких, даже если вы придерживаетесь постоянного плана физических упражнений и здорового питания. По данным CoolSculpting CT, жировые клетки вашего живота содержат большее количество альфа-рецепторов. Это делает процесс похудения гораздо более утомительным. Итак, когда вы начнете свое похудение, не удивляйтесь, что ваши руки, грудь и лицо теряют вес раньше, чем самая желанная для похудения часть тела.

Уменьшите потребление рафинированных углеводов, а больше ешьте клетчатки и белка

Углеводы, такие как белые макароны и хлеб, превращаются в глюкозу и могут привести к избыточности жира. Замените привычные для вас углеводы на здоровые цельнозерновые.

Увеличение потребления клетчатки – еще одна отличная привычка. Это простой способ заставить ваше тело чувствовать себя сытым в течение длительного времени, что может уменьшить чувство голода. Также клетчатка поможет снизить вздутие живота.

Увеличивайте дозу белка в вашем организме. Высококачественный белок помогает телу расти и восстанавливать мышцы и является еще одним источником для обеспечения сытости.

Выполняйте дыхание на 360 до и во время тренировок

Первая привычка, которую вы должны делать каждый раз, когда тренируетесь, – это дыхание на 360. Вы можете не думать о том, как вы дышите во время тренировок, но практика правильного дыхания является основой каждого вашего движения.

Тренер Смит предлагает: "Сделайте это перед тренировкой, чтобы задействовать и активизировать ваше ядро. Вдохните через нос, чтобы расслабить тазовое дно, и сильно выдохните ртом, словно вы дуете через соломинку. Также важно поддерживать этот процесс во время тренировок".

60-секундная планка – отличное упражнение для вашего ядра

Джеки Смит отмечает, что единственное упражнение, которое обязательно следует включить в свой ежедневный режим для более плоского живота, – это планка. Помимо укрепления ядра планка имеет дополнительные преимущества для здоровья. Держа свой вес можно увеличить общую силу, поскольку активируется большое количество мышц по всему телу. Также она сможет улучшить вашу осанку, координацию, метаболизм и гибкость.

Стабилизируйте свой корпус

Далее, по словам тренера, нужно стабилизировать ваш корпус. Создание крепкого, стабильного центра улучшает баланс и помогает избежать возможных травм во время тренировок или выполнения ежедневных задач.

Что бы ни включало ваш обычный распорядок дня – подтягивание, толкание, поднятие вещей или общие движения – важно быть уверенным, что ваше ядро стабилизировано. Это необходимо для того, чтобы не перенапрягать другие мышцы, а также защитить спину.

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