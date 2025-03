Полезные привычки Джорджа Клуни: советы по питанию, которые сохраняют молодость

На собственном примере, звезда кино Джордж Клуни доказывает, что седина и борода могут стать визитной карточкой, если носить их с гордостью, однако такой ухоженный вид — это результат его образа жизни. Поэтому, чтобы выглядеть уверенно и привлекательно с годами, необходимо обратить внимание не только на стиль и уход за собой, но и на ежедневный рацион.

Видео дня

В частности, регулярные семейные ужины и баланс между работой и отдыхом помогают актеру сохранять молодость и уверенность даже в 63 года. Какие пищевые привычки помогают актеру поддерживать тонус и свежий вид, рассказали в Eat This, Not That.

Для Клуни семейные ужины — это больше, чем просто о еде, поскольку это время, когда вся его семья проводит время вместе. Джордж и его жена Амаль Клуни доверяют приготовление блюд своему личному шеф-повару Вивиан Фрицци, которая помогает супругам создавать уютную атмосферу дома и больше времени проводить с детьми.

Актер отмечает, что для него выход на улицу это - "не так легко и не так интересно, как раньше". Именно поэтому, такие традиционные ужины в уютной атмосфере являются для него прекрасным поводом для теплых встреч с близкими.

Согласно принципам "диеты голубой зоны", семейные обеды укрепляют связи, помогают уменьшить стресс и способствуют долголетию. Они являются частью стиля жизни, поддерживающего здоровье и крепкие социальные связи. Рацион Клуни напоминает диету голубых зон, включая средиземноморские блюда, которые способствуют долгой жизни.

Поэтому, чтобы поддерживать здоровье с возрастом, готовьте домашние блюда, которые нравятся всей семье, и делайте приемы пищи особенными. Кроме того, готовьте блюда разных кухонь мира, чтобы разнообразить рацион, а также привлекайте к процессу семью, чтобы создать больше общих воспоминаний.

