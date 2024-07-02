Полезные заменители: 9 гениальных трюков для сокращения употребления углеводов

Углеводы не являются врагами вашего рациона, но если вы хотите уменьшить их количество, может казаться, что вкусные блюда – это редкость. Однако благодаря полезным заменам на низкоуглеводные продукты вы сможете наслаждаться едой без лишних забот.

Список ниже содержит варианты низкоуглеводных закусок и полезной пищи, которые позволят вам наслаждаться любимыми блюдами без лишних калорий. Вы узнаете, как легко заменить высокоуглеводные продукты более полезными альтернативами от eatthis.com.

Замените крекеры на пеппероне

Вместо крекеров используйте пепперони. Сыр с крекерами – это классическая закуска, но они часто богаты углеводами. Попытайтесь заменить крекеры на ломтики пепперони, чтобы добавить больше вкуса.

Замените панировку на крылья

Откажитесь от панированных куриных кусочков в пользу крылышек. Наслаждаться корзиной куриных кусочков всегда приятно, но после всей той панировки чувствуешь себя не лучше. Замените их на крылышки, обычно не панированные и содержащие минимум углеводов.

Замените макароны на цуккини

Вместо пасты используйте цуккини. Если вы хотите полакомиться миской Альфредо, вам не обязательно есть много пасты. Вы можете получить такой же вкус, используя цуккини-лапшу, известную как "зудлс". Если цуккини вам не по вкусу, попробуйте другие варианты спирализованных овощей для различных низкоуглеводных блюд.

Замените чипсы на овощные палочки

Откажитесь от чипсов в пользу овощей. Чипсы с сальсой – популярная закуска, но они могут быстро добавить лишние калории. Вместо чипсов используйте овощи, такие как сельдерей или морковь.

Замените лазанью на баклажаны

Вместо лапши в лазаньи используйте баклажаны. Хотите приготовить лазанью на ужин? Это не значит, что нужно использовать пасту! Используйте тонкие ломтики баклажанов вместо лапши. Перед укладкой слоев запекайте баклажаны на противень при 250 С в течение 5 минут.

Замените обычный рис на рис из цветной капусты

Вместо риса используйте цветную капусту. Если вам нужно жареное блюдо, но вы не хотите использовать рис, попробуйте цветную капусту! Приготовить рис из капусты гораздо проще, чем кажется, и это дает вам множество возможностей для низкоуглеводных блюд.

Замените лаваш на листья салата

Используйте листья салата вместо лаваша. Нет необходимости добавлять лишний крахмал, если вы можете завернуть бутерброд в листья салата. Вместо цельнозернового хлеба или лаваша выбирайте крупные листья салата "Айсберг".

Замените гранола на орехи

Выберите орехи вместо гранолы. Йогурт с гранолой – это простой завтрак, но гранола может содержать много углеводов. Экономьте калории, выбирая орехи вместо гранолы. Просто будьте внимательны к порциям, поскольку калории из орехов тоже быстро скапливаются.

Замените тост на колбасу

Выберите колбасу вместо тоста. Яйца с тостами – еще один популярный завтрак, но для тех, кто хочет снизить потребление калорий, это не лучший выбор. Замените тосты или английские мафины на мясные изделия, такие как колбасные котлеты или полоски бекона.

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