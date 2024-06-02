Полезный завтрак: эти вкусные продукты могут укрепить вашу иммунную систему

Один из лучших способов укрепить иммунитет – изменить способ питания. Поскольку завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, давайте начнем с него.

Эти варианты завтраков сами по себе не только укрепят вашу иммунную систему, но могут дать вам идеи для модификации других рецептов завтраков. Мы подготовили вам эти полезные идеи.

Бурито

Как и обычные мексиканские бурито, бурито для завтрака состоят из мучной тортильи, обернутой вокруг начинки.

Вы можете сделать начинку миллионами различных способов, добавив питательные овощи, такие как фасоль или брокколи. Положите творог, чтобы усилить вкус. Для этого компактного завтрака можно использовать оставшиеся овощи с ужина предыдущего дня.

Смузи

Добавьте один сырой банан с арахисовым маслом и куркумой по одной столовой ложке. Смешайте с 1/4 стакана греческого йогурта, щепоткой черного молотого перца, немного измельченного имбиря и одним стаканом молока. Для дополнительного питания можно добавить немного семян чиа и овса.

Этот коктейль, насыщенный пробиотиками, может защитить иммунную систему, стимулируя полезные кишечные бактерии и выводя токсины.

Салат

Ягодный салат из киноа, который выглядит так, будто лето и весна соединились в одной тарелке, также может укрепить вашу иммунную систему.

Этот салат состоит из ягод (малины, ежевики, черники и клубники), орехов (желательно миндаля) и киноа, которые являются отличным источником антиоксидантов, борющихся с вредными свободными радикалами. Заправить салат можно простой цитрусово-медовой заправкой и измельченными базиликом и мятой.

Овсянка

Для этого смешайте овес с водой, куркумой и имбирем. Добавьте кленовый сироп и чёрный перец для аромата и хорошо перемешайте. Свежие или замороженные ягоды могут быть полезным дополнением.

Добавление куркумы и имбиря к вашим блюдам – это всегда хороший вариант, поскольку они являются естественными усилителями иммунитета и обладают противовоспалительными свойствами, а также веками использовались в лечебных целях.

Протеиновый коктейль

Протеиновые коктейли обычно рекомендуют после тренировки, поскольку они помогают восстановить мышцы и ткани. Между тем некоторые исследования показали сильную связь между потреблением белка и улучшением иммунной функции.

Хотя вы можете добавить белок в свой завтрак из твердых продуктов, протеиновые коктейли могут быть интересны. Просто смешайте белки из фруктов и овощей, таких как авокадо, киви, шпинат, с протеиновым порошком и подсластителем.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пять продуктов, которые улучшат работу иммунитета.

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