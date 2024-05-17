Польза для организма: как физические упражнения влияют на ваше психическое благополучие

Те, кто постоянно занимается спортом, говорят, что он значительно улучшает их самочувствие. Они чувствуют больше энергии в течение дня, крепко спят ночью, сохраняют острый ум, чувствуют себя более расслабленными и положительно относятся к себе и своей жизни.

Кроме того, физические нагрузки – это эффективное средство от разных распространенных проблем психического здоровья. Мы расскажем вам, как спорт влияет на психику и эмоциональные ощущения.

Помогают снизить симптомы депрессии и тревоги.

Есть несколько исследований, которые оказывают убедительные доказательства положительного влияния упражнений на депрессию и тревогу. Во время любой физической активности в организме вырабатывается эндорфин, дающий ощущение счастья. Это уменьшает тревожность и ведет к лучшему умственному пространству.

Ходьба или бег даже в течение 10-15 минут ежедневно показали отличную пользу для психического здоровья.

Вырабатывают нейрогормоны, улучшают познание, устраняют вызванное стрессом повреждение мозга

Исследования доказывают, что занятия упражнениями могут устранить повреждение мозга, вызванное стрессом, стимулируя выработку нейрогормонов.

Они помогают улучшить познание и настроение человека, а также снижают влияние гормонов стресса. Упражнения или физическая активность также способствуют лучшей связи центральной и симпатической нервной системы тела, что улучшает способность реагировать на стресс.

Усиливают работу вашего мозга, помогают в творчестве

Ежедневные упражнения улучшают работу мозга и укрепляют память. Несколько исследований связывают сердечно-сосудистые упражнения с нейрогенезом – процессом, при котором образуются новые клетки мозга.

Это улучшает общую работу мозга и предотвращает ухудшение когнитивных функций. Исследования также пришли к выводу, что регулярные упражнения способствуют развитию творчества. Итак, теперь вы знаете, почему во время утренней прогулки или прогулки в саду у вас возникают отличные идеи!

Помогают улучшить сон

Даже короткие всплески упражнений могут улучшить качество сна и регулировать его режим.

Активность путем выполнения физических упражнений в течение дня устанавливает правильные природные биологические часы организма, и это, как следствие, помогает поддерживать лучший цикл сна и бодрствования. Если вы не можете спокойно спать ночью, примите за привычку регулярные упражнения.

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