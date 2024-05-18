Польза для здоровья: важность цинка в рационе

Цинк – это питательное вещество, необходимое для нормального функционирования организма человека. Однако он не производится организмом и должен поступать с едой, которую мы едим.

Цельнозерновые и молочные продукты являются хорошими источниками цинка. Он также содержится в кашах и соках. Мы расскажем вам о важности цинка в рационе.

Ускоряет заживление ран и ожогов

Цинк имеет решающее значение для синтеза коллагена и воспалительной реакции, что способствует правильному заживлению. Поэтому он широко используется для лечения ожогов и других повреждений кожи.

В 12-недельном исследовании с участием 60 пациентов с язвами диабетической стопы было обнаружено, что участники, получавшие 200 мг цинка ежедневно, испытали уменьшение размера язв по сравнению с другими.

Цинк необходим для сильной иммунной системы

Цинк необходим для здоровой иммунной системы, а его дефицит может вызвать ослабление иммунного ответа в организме. Известно также, что добавки цинка стимулируют определенные иммунные клетки в нашем организме и уменьшают окислительный стресс.

Подтверждая этот тезис, несколько исследований пришли к выводу, что примерно 80-92 мг цинка в день могут сократить продолжительность простуды на 33%.

Снижает риск развития возрастных заболеваний, улучшает зрение

Замечено, что пожилые люди, принимающие добавки цинка лучше реагируют на вакцинацию против гриппа, а также имеют сниженный риск развития пневмонии.

Исследование также показало, что прием 45 мг цинка в день снижает уровень заболеваемости среди пожилых людей на 66%. Считается, что ежедневное употребление 80 мг цинка также уменьшает риск потери зрения.

Местное и пероральное лечение цинком помогает уменьшить количество прыщей.

Акне – это проблема, от которой страдает более 9% населения планеты. Акне возникает по нескольким причинам, включая закупорку пор, обструкцию желез, производящих кожное сало, и воспаление.

Исследования доказывают, что как местное применение цинка, так и цинковые пероральные добавки могут эффективно лечить причины акне. Это может быть связано с тем, что люди с акне имеют более низкий уровень цинка.

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